Кількість загиблих під час протестів в Ірані різко зросла — ООН

Кількість загиблих під час придушення протестів в Ірані різко зросла, і, за оцінкою спеціальної доповідачки ООН Май Сато, їх загальна кількість може перевищувати 20 тис осіб.

Американське агентство правозахисників (HRANA) повідомило про підтвердження 5 002 смертей під час заворушень, що спалахнули наприкінці грудня. Наразі агенція перевіряє ще 9787 випадків. Водночас відомо про арешт понад 26 тис людей в ході протестів.

Правозахисні організації, які намагаються оцінити справжній масштаб втрат життів внаслідок придушення Іраном деяких найбільших демонстрацій з часів революції 1979 року, зіткнулися з постійними обмеженнями доступу до Інтернету та телекомунікацій.

Як зазначає видання, протести в Ірані були спровоковані обвалом національної валюти, а потім поширилися по всій країні з закликами до повалення режиму верховного лідера аятоли Алі Хаменеї.

Іранська влада вперше оприлюднила власні дані про число жертв у середу, 21 січня, повідомивши про 3 117 смертей, з яких 2 427 вважаються «невинними цивільними особами та співробітниками сил безпеки».

Зазначається, що міжнародна місія зі встановлення фактів, розпочата після антиурядових протестів в Ірані у 2022 році, повинна розслідувати потенційні злочини проти людяності з боку іранської держави під час теперішніх подій.