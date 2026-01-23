Кількість загиблих під час протестів в Ірані різко зросла — ООН

Кількість загиблих під час придушення протестів в Ірані різко зросла, і, за оцінкою спеціальної доповідачки ООН Май Сато, їх загальна кількість може перевищувати 20 тис осіб.
Головні тези:
- За оцінкою ООН та HRANA, кількість загиблих під час протестів в Ірані може перевищувати 20 тис осіб.
- Понад 26 тис людей було арештовано під час придушення протестів у країні.
- Протести в Ірані спровоковані обвалом національної валюти та закликами до повалення режиму.
Понад 20 тис іранців загинули під час придушення протестів
Американське агентство правозахисників (HRANA) повідомило про підтвердження 5 002 смертей під час заворушень, що спалахнули наприкінці грудня. Наразі агенція перевіряє ще 9787 випадків. Водночас відомо про арешт понад 26 тис людей в ході протестів.
Як зазначає видання, протести в Ірані були спровоковані обвалом національної валюти, а потім поширилися по всій країні з закликами до повалення режиму верховного лідера аятоли Алі Хаменеї.
Іранська влада вперше оприлюднила власні дані про число жертв у середу, 21 січня, повідомивши про 3 117 смертей, з яких 2 427 вважаються «невинними цивільними особами та співробітниками сил безпеки».
Зазначається, що міжнародна місія зі встановлення фактів, розпочата після антиурядових протестів в Ірані у 2022 році, повинна розслідувати потенційні злочини проти людяності з боку іранської держави під час теперішніх подій.
