Протести в Ірані. Правозахисники підтвердили загибель понад 3 тис людей

Правозахисники заявили, що під час загальнонаціональних протестів в Ірані загинуло понад 3000 осіб, а після восьмиденного відключення інтернету в країні було зафіксовано «незначне зростання» активності.

Американська правозахисна організація HRANA заявила, що підтвердила 3090 смертей, серед них — 2885 протестувальників. За їх даними, іранці повідомляють, що репресії влади, схоже, на цей час, загалом придушили протести, а державні ЗМІ Ірану повідомляють про нові арешти.

Столиця Тегеран була порівняно спокійною протягом чотирьох днів, повідомили Reuters кілька мешканців на умовах анонімності. Над містом літали дрони, але в четвер і п'ятницю не було ознак великих протестів.

Дані показують дуже незначне зростання інтернет-з'єднання в Ірані сьогодні вранці після 200 годин відключення, повідомила група з моніторингу інтернету NetBlocks. Інтернет-з'єднання залишалося на рівні близько 2% від нормального рівня, йдеться в повідомленні.