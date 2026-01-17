Протести в Ірані. Правозахисники підтвердили загибель понад 3 тис людей

Правозахисники заявили, що під час загальнонаціональних протестів в Ірані загинуло понад 3000 осіб, а після восьмиденного відключення інтернету в країні було зафіксовано «незначне зростання» активності.
Головні тези:
- Правозахисники заявили про загибель понад 3000 осіб у Ірані під час протестів.
- Репресії влади в Ірані придушили протести, але в країні зафіксовано незначне зростання активності після відключення інтернету.
- Інтернет-з'єднання в Ірані відновлюється після 200 годин відключення, залишаючись на дуже низькому рівні.
Правозахисники підтвердили загибель понад 3 тис людей в Ірані
Американська правозахисна організація HRANA заявила, що підтвердила 3090 смертей, серед них — 2885 протестувальників. За їх даними, іранці повідомляють, що репресії влади, схоже, на цей час, загалом придушили протести, а державні ЗМІ Ірану повідомляють про нові арешти.
Столиця Тегеран була порівняно спокійною протягом чотирьох днів, повідомили Reuters кілька мешканців на умовах анонімності. Над містом літали дрони, але в четвер і п'ятницю не було ознак великих протестів.
Дані показують дуже незначне зростання інтернет-з'єднання в Ірані сьогодні вранці після 200 годин відключення, повідомила група з моніторингу інтернету NetBlocks. Інтернет-з'єднання залишалося на рівні близько 2% від нормального рівня, йдеться в повідомленні.
У Білому домі заявили, що в Ірані було зупинено 800 запланованих страт після того, як Дональд Трамп попередив режим у Тегерані про серйозні наслідки в разі продовження вбивств учасників протестів.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-