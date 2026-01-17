Протесты в Иране. Правозащитники подтвердили гибель более 3 тыс человек

Правозащитники заявили, что во время общенациональных протестов в Иране погибли более 3000 человек, а после восьмидневного отключения интернета в стране был зафиксирован «незначительный рост» активности.
Американская правозащитная организация HRANA заявила, что подтвердила 3090 смертей, среди них 2885 протестующих. По их данным, иранцы сообщают, что репрессии властей, похоже, в настоящее время, в целом подавили протесты, а государственные СМИ Ирана сообщают о новых арестах.
Столица Тегеран была относительно спокойной в течение четырех дней, сообщили Reuters несколько жителей на условиях анонимности. Над городом летали дроны, но в четверг и пятницу не было признаков больших протестов.
Данные показывают очень незначительный рост интернет-соединения в Иране утром после 200 часов отключения, сообщила группа по мониторингу интернета NetBlocks. Интернет-соединение оставалось на уровне около 2% нормального уровня, говорится в сообщении.
В Белом доме заявили, что в Иране было остановлено 800 запланированных казней после того, как Дональд Трамп предупредил режим в Тегеране о серьезных последствиях в случае продолжения убийств протестующих.
