Протесты в Иране. Правозащитники подтвердили гибель более 3 тыс человек
Дата публикации

Протесты в Иране. Правозащитники подтвердили гибель более 3 тыс человек

Иран
Читати українською
Источник:  Reuters

Правозащитники заявили, что во время общенациональных протестов в Иране погибли более 3000 человек, а после восьмидневного отключения интернета в стране был зафиксирован «незначительный рост» активности.

Главные тезисы

  • Правозащитники подтвердили гибель более 3000 человек в Иране во время общенациональных протестов.
  • Репрессии властей в Иране подавили протесты, но после отключения интернета активность возросла.
  • Интернет-соединение в Иране возобновилось после 200 часов отключения, оставаясь на очень низком уровне.

Правозащитники подтвердили гибель более 3 тыс человек в Иране

Американская правозащитная организация HRANA заявила, что подтвердила 3090 смертей, среди них 2885 протестующих. По их данным, иранцы сообщают, что репрессии властей, похоже, в настоящее время, в целом подавили протесты, а государственные СМИ Ирана сообщают о новых арестах.

Столица Тегеран была относительно спокойной в течение четырех дней, сообщили Reuters несколько жителей на условиях анонимности. Над городом летали дроны, но в четверг и пятницу не было признаков больших протестов.

Данные показывают очень незначительный рост интернет-соединения в Иране утром после 200 часов отключения, сообщила группа по мониторингу интернета NetBlocks. Интернет-соединение оставалось на уровне около 2% нормального уровня, говорится в сообщении.

В Белом доме заявили, что в Иране было остановлено 800 запланированных казней после того, как Дональд Трамп предупредил режим в Тегеране о серьезных последствиях в случае продолжения убийств протестующих.

