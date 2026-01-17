Трамп закликав покласти край режиму аятол у Ірані
Трамп закликав покласти край режиму аятол у Ірані

Трамп
Read in English
Джерело:  Politico

Президент США Дональд Трамп закликав покласти край іранському режиму аятол на тлі кривавого придушення масових протестів в країні. Він заявив, що потрібно "шукати нового лідера".

Головні тези:

  • Трамп закликав до зміни лідерського режиму в Ірані на тлі масових протестів у країні.
  • Президент США висловив підтримку необхідності пошуку нового лідера для країни.
  • Ситуація в Ірані погіршилась через криваве придушення масових протестів режимом.

Трамп заявив, що Ірану потрібно шукати нового лідера

Президент США заявив, що Ірану потрібен новий лідер, оскільки 37-річне правління режиму аятол поставило країну на край. Втім, масові протести, які вирували в Ірані останні 20 днів, схоже, вщухли через надзвичайну жорстокість режиму.

Настав час шукати нового лідера в Ірані.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Заява Трампа пролунала після того, як у соціальних мережах було опубліковано серію заяв реального керівника Ірану, аятоли Алі Хаменеї, у який той переклав відповідальність за тисячі вбитих режимом протестувальників на Трампа.

Ми визнаємо президента США винним у жертвах, збитках та наклепі, які він завдав іранській нації.

Після цього Трамп виступив із заявами у відповідь. Президент США сказав, що Хаменеї та його поплічники покладаються на репресії та насильство. Трамп звинуватив Хаменеї "у повному знищенні країни та застосуванні насильства на рівні, якого раніше не було".

Для того щоб країна функціонувала, керівництво повинно зосередитися на належному управлінні своєю країною, як я це роблю зі Сполученими Штатами, а не на вбивстві людей тисячами, щоб зберегти контроль... Лідерство — це про повагу, а не про страх і смерть.

Щобільше, Трамп напряму назвав іранського лідера "хворою людиною". А Іран, додав американський президент — це "найгірше місце для життя".

Ця людина — хвора людина, яка повинна належним чином керувати своєю країною та припинити вбивати людей. Його країна — найгірше місце для життя у світі через погане керівництво.

