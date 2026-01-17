Трамп призвал положить конец режиму аятолл в Иране

Президент США Дональд Трамп призвал положить конец иранскому режиму аятолла на фоне кровавого подавления массовых протестов в стране. Он заявил, что нужно "искать нового лидера".

Президент США заявил, что Ирану нужен новый лидер, поскольку 37-летнее правление режима аятолл поставило страну на край. Впрочем, массовые протесты, бушевавшие в Иране последние 20 дней, похоже, утихли из-за чрезвычайной жестокости режима.

Пора искать нового лидера в Иране. Дональд Трамп Президент США

Заявление Трампа прозвучало после того, как в социальных сетях была опубликована серия заявлений реального руководителя Ирана, аятоллы Али Хаменеи, в который тот перевел ответственность за тысячи убитых режимом протестующих на Трампа.

Мы признаем президента США виновным в жертвах, ущербах и клевете, которые он нанес иранской нации. Поделиться

После этого Трамп выступил с ответными заявлениями. Президент США сказал, что Хаменеи и его приспешники возлагаются на репрессии и насилие. Трамп обвинил Хаменеи "в полном уничтожении страны и применении насилия на уровне, которого раньше не было".

Для того чтобы страна функционировала, руководство должно сосредоточиться на надлежащем управлении своей страной, как я это делаю с Соединенными Штатами, а не на убийстве людей тысячами, чтобы сохранить контроль... Лидерство — это уважение, а не страх и смерть.

Более того, Трамп напрямую назвал иранского лидера "больным человеком". А Иран, добавил американский президент — это "худшее место для жизни".