Трамп призвал положить конец режиму аятолл в Иране
Политика
Дата публикации

Трамп призвал положить конец режиму аятолл в Иране

Трамп
Источник:  Politico

Президент США Дональд Трамп призвал положить конец иранскому режиму аятолла на фоне кровавого подавления массовых протестов в стране. Он заявил, что нужно "искать нового лидера".

Главные тезисы

  • Дональд Трамп выразил поддержку необходимости поиска нового лидера для Ирана на фоне массовых протестов в стране.
  • Президент США обвинил режим аятолла в уничтожении страны и применении насилия на уровне, которого раньше не было.
  • Трамп назвал иранского лидера “больным человеком” и Иран “худшим местом для жизни” из-за плохого руководства.

Трамп заявил, что Ирану нужно искать нового лидера

Президент США заявил, что Ирану нужен новый лидер, поскольку 37-летнее правление режима аятолл поставило страну на край. Впрочем, массовые протесты, бушевавшие в Иране последние 20 дней, похоже, утихли из-за чрезвычайной жестокости режима.

Пора искать нового лидера в Иране.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Заявление Трампа прозвучало после того, как в социальных сетях была опубликована серия заявлений реального руководителя Ирана, аятоллы Али Хаменеи, в который тот перевел ответственность за тысячи убитых режимом протестующих на Трампа.

Мы признаем президента США виновным в жертвах, ущербах и клевете, которые он нанес иранской нации.

После этого Трамп выступил с ответными заявлениями. Президент США сказал, что Хаменеи и его приспешники возлагаются на репрессии и насилие. Трамп обвинил Хаменеи "в полном уничтожении страны и применении насилия на уровне, которого раньше не было".

Для того чтобы страна функционировала, руководство должно сосредоточиться на надлежащем управлении своей страной, как я это делаю с Соединенными Штатами, а не на убийстве людей тысячами, чтобы сохранить контроль... Лидерство — это уважение, а не страх и смерть.

Более того, Трамп напрямую назвал иранского лидера "больным человеком". А Иран, добавил американский президент — это "худшее место для жизни".

Этот человек — больной человек, который должен должным образом управлять своей страной и прекратить убивать людей. Его страна — самое плохое место для жизни в мире из-за плохого руководства.

