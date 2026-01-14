Протести в Ірані — кількість загиблих перевищила 2500 осіб

Правозахисна організація Human Rights Activists News Agency (HRANA) заявила вранці 14 січня, що кількість загиблих у результаті загальнонаціональних протестів в Ірані перевищила 2500 осіб.
Головні тези:
- Іранські протести переросли в трагедію з понад 2500 загиблими, зокрема дітьми та цивільними особами.
- Кількість затриманих під час протестів перевищує 18 100 осіб, що свідчить про жорстоку реакцію уряду на події.
- Серед загиблих більшість - протестувальники, а також особи, пов'язані з іранським урядом, що свідчить про конфліктну ситуацію в країні.
Понад 2500 осіб загинули в Ірані під час масштабних протестів
За даними правозахисників, унаслідок протестів загинуло щонайменше 2571 людина, з яких 2403 були протестувальниками, 147 — особами, пов’язаними з іранським урядом.
Крім цього, у HRANA заявили про смерть 12 дітей, а також 9 цивільних осіб, які, за словами активістів, не брали участь у протестах.
На додачу до цього, під час заворушень було затримано понад 18 100 осіб, додали у HRANA.
Нові цифри шокують, особливо з огляду на те, що за два тижні загиблих стало вчетверо більше, ніж за кілька місяців протестів у 2022 році, спричинених смертю Махси Аміні, сказала Скайлар Томпсон з HRANA. Вона попередила, що число загиблих зростатиме.
Дані правозахисників значно перевищують кількість загиблих під час будь-яких інших протестів або заворушень в Ірані за останні десятиліття і нагадує хаос під час подій Ісламської Революції у 1979 році.
Зазначається, що іранське державне телебачення вперше офіційно підтвердило смерть, цитуючи чиновника, який сказав, що у країні «багато мучеників».
Вперше зателефонувавши після того, як зв’язок був перерваний, свідки подій в Ірані розповіли про посилену охорону в центрі Тегерана, спалені урядові будівлі, розбиті банкомати та нечисленних перехожих. Водночас люди були стурбовані тим, що буде далі, зокрема можливістю нападу Сполучених Штатів.
Вони також поінформували, що під час заворушень було спалено кілька банків та урядових установ. Магазини у вівторок працювали, але у столиці було мало людей.
Іранське державне телебачення зачитало заяву про те, що послуги моргу є безкоштовними, що сигналізує про те, що деякі установи могли стягувати високу плату за повернення тіл під час репресій, йдеться у матеріалі.
Крім цього, співробітники служби безпеки, вочевидь, шукали інтернет-термінали супутникового зв’язку Starlink. Мешканці північного Тегерана повідомляли, що влада проводить обшуки у багатоквартирних будинках із супутниковими антенами. У середу активісти заявили, що Starlink пропонує безкоштовні послуги в Ірані.
