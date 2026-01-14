Протести в Ірані — кількість загиблих перевищила 2500 осіб

Понад 2500 осіб загинули в Ірані під час масштабних протестів

За даними правозахисників, унаслідок протестів загинуло щонайменше 2571 людина, з яких 2403 були протестувальниками, 147 — особами, пов’язаними з іранським урядом.

Крім цього, у HRANA заявили про смерть 12 дітей, а також 9 цивільних осіб, які, за словами активістів, не брали участь у протестах.

На додачу до цього, під час заворушень було затримано понад 18 100 осіб, додали у HRANA.

Нові цифри шокують, особливо з огляду на те, що за два тижні загиблих стало вчетверо більше, ніж за кілька місяців протестів у 2022 році, спричинених смертю Махси Аміні, сказала Скайлар Томпсон з HRANA. Вона попередила, що число загиблих зростатиме.

Ми шоковані, але все одно вважаємо, що ці цифри є заниженими. Поширити

Дані правозахисників значно перевищують кількість загиблих під час будь-яких інших протестів або заворушень в Ірані за останні десятиліття і нагадує хаос під час подій Ісламської Революції у 1979 році.

Зазначається, що іранське державне телебачення вперше офіційно підтвердило смерть, цитуючи чиновника, який сказав, що у країні «багато мучеників».

Вперше зателефонувавши після того, як зв’язок був перерваний, свідки подій в Ірані розповіли про посилену охорону в центрі Тегерана, спалені урядові будівлі, розбиті банкомати та нечисленних перехожих. Водночас люди були стурбовані тим, що буде далі, зокрема можливістю нападу Сполучених Штатів.

За словами свідків, текстові повідомлення все ще не працюють, а інтернет-користувачі в Ірані можуть підключатися до затверджених урядом вебсайтів на місцевому рівні, але не до закордонних. Поліція стояла на основних перехрестях, а в громадських місцях були помітні співробітники служб безпеки у цивільному одязі. Співробітники поліції у бронежилетах і шоломах були озброєні кийками, щитами, рушницями та гранатометами із сльозогінним газом, розповіли свідки. Поширити

Вони також поінформували, що під час заворушень було спалено кілька банків та урядових установ. Магазини у вівторок працювали, але у столиці було мало людей.

Іранське державне телебачення зачитало заяву про те, що послуги моргу є безкоштовними, що сигналізує про те, що деякі установи могли стягувати високу плату за повернення тіл під час репресій, йдеться у матеріалі.

Крім цього, співробітники служби безпеки, вочевидь, шукали інтернет-термінали супутникового зв’язку Starlink. Мешканці північного Тегерана повідомляли, що влада проводить обшуки у багатоквартирних будинках із супутниковими антенами. У середу активісти заявили, що Starlink пропонує безкоштовні послуги в Ірані.