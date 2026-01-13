"Допомога на підході". США вирішили втрутитися в іранські протести
The White House
Трамп звернувся до учасників іранських протестів
13 січня президент США Дональд Трамп закликав учасників протестів в Ірані захоплювати владні інституції і не опускати руки, оскільки Штати вирушають їм на підмогу.

Головні тези:

  • США обіцяли допомогти іранському народу зробити їхню країну "знову великою".
  • Мерц передбачає швидке падіння іранського режиму у найближчі дні.

Іранські патріоти, ПРОДОВЖУЙТЕ ПРОТЕСТУВАТИ — ЗАХОПЛЮЙТЕ СВОЇ ІНСТИТУЦІЇ!!! Запам'ятайте імена вбивць і насильників. Вони заплатять високу ціну. Я скасував усі зустрічі з іранськими чиновниками, доки не припиняться безглузді вбивства протестувальників. ДОПОМОГА ВЖЕ НА ПІДХОДІ.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Окрім того, американський лідер пообіцяв, що допоможе іранському народу зробити їхню країну “знову великою”.

Варто також зазначити, що канцлер ФРН Фрідріх Мерц прогнозує швидке падіння іранського режиму вже найближчими днями:

Якщо режим може триматися за владу лише за допомогою насильства, то з ним фактично покінчено. Я вважаю, що ми зараз спостерігаємо останні дні та тижні цього режиму.

Як стверджують правоохоронці, жертвами придушення протестів у Ірані стали вже кілька сотень мирних громадян.

