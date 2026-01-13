"Допомога на підході". США вирішили втрутитися в іранські протести

13 січня президент США Дональд Трамп закликав учасників протестів в Ірані захоплювати владні інституції і не опускати руки, оскільки Штати вирушають їм на підмогу.
Головні тези:
- США обіцяли допомогти іранському народу зробити їхню країну "знову великою".
- Мерц передбачає швидке падіння іранського режиму у найближчі дні.
Трамп звернувся до учасників іранських протестів
Трамп закликав народ продовжувати протести в Ірані і заявив, що допомога вже на підході
Окрім того, американський лідер пообіцяв, що допоможе іранському народу зробити їхню країну “знову великою”.
Варто також зазначити, що канцлер ФРН Фрідріх Мерц прогнозує швидке падіння іранського режиму вже найближчими днями:
Як стверджують правоохоронці, жертвами придушення протестів у Ірані стали вже кілька сотень мирних громадян.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-