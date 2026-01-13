"Помощь на подходе". США решили вмешаться в иранские протесты

13 января президент США Дональд Трамп призвал протестующих в Иране захватывать властные институты и не опускать руки, поскольку Штаты отправляются им на помощь.
Главные тезисы
- США обещали помочь иранскому народу сделать их страну "снова великой".
- Мерц прогнозирует падение иранского режима в ближайшие дни.
Трамп обратился к участникам иранских протестов
Трамп призвал народ продолжать протесты в Иране и заявил, что помощь уже на подходе
Кроме того, американский лидер пообещал, что поможет иранскому народу сделать их страну "снова великой".
Стоит также отметить, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц прогнозирует скорое падение иранского режима в ближайшие дни:
Как утверждают правоохранители, жертвами подавления протестов в Иране стали уже несколько сотен мирных граждан.
