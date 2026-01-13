"Помощь на подходе". США решили вмешаться в иранские протесты

13 января президент США Дональд Трамп призвал протестующих в Иране захватывать властные институты и не опускать руки, поскольку Штаты отправляются им на помощь.

Трамп призвал народ продолжать протесты в Иране и заявил, что помощь уже на подходе

Иранские патриоты, ПРОДОЛЖАЙТЕ ПРОТЕСТИРОВАТЬ — ЗАХВАЧИВАЙТЕ СВОИ ИНСТИТУЦИИ!!! Запомните имена убийц и насильников. Они заплатят высокую цену. Я отменил все встречи с иранскими чиновниками, пока не прекратятся бессмысленные убийства протестующих. ПОМОЩЬ УЖЕ НА ПОДХОДЕ. Дональд Трамп Президент США

Кроме того, американский лидер пообещал, что поможет иранскому народу сделать их страну "снова великой".

Фото: скриншот

Стоит также отметить, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц прогнозирует скорое падение иранского режима в ближайшие дни:

Если режим может держаться за власть только посредством насилия, то с ним фактически покончено. Я считаю, что мы сейчас наблюдаем последние дни и недели этого режима. Поделиться

Как утверждают правоохранители, жертвами подавления протестов в Иране стали уже несколько сотен мирных граждан.