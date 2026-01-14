Протесты в Иране — число погибших превысило 2500 человек

Правозащитная организация Human Rights Activists News Agency (HRANA) заявила утром 14 января, что число погибших в результате общенациональных протестов в Иране превысило 2500 человек.

Более 2500 человек погибли в Иране во время масштабных протестов

По данным правозащитников, в результате протестов погибли по меньшей мере 2571 человек, из которых 2403 были протестующими, 147 — лицами, связанными с иранским правительством.

Кроме того, в HRANA заявили о смерти 12 детей, а также 9 гражданских лиц, которые, по словам активистов, не участвовали в протестах.

Вдобавок к этому, во время беспорядков было задержано более 18 100 человек, добавили в HRANA.

Новые цифры шокируют, особенно учитывая, что за две недели погибших стало вчетверо больше, чем за несколько месяцев протестов в 2022 году, вызванных смертью Махсы Амини, сказала Скайлар Томпсон из HRANA. Она предупредила, что число погибших будет расти.

Мы шокированы, но все равно считаем, что эти цифры занижены.

Данные правозащитников значительно превышают количество погибших во время любых других протестов или беспорядков в Иране за последние десятилетия и напоминают хаос во время событий Исламской Революции в 1979 году.

Отмечается, что иранское государственное телевидение впервые официально подтвердило смерть, цитируя чиновника, который сказал, что в стране много мучеников.

Впервые позвонив после того, как связь была прервана, свидетели событий в Иране рассказали об усиленной охране в центре Тегерана, сожженных правительственных зданиях, разбитых банкоматах и немногочисленных прохожих. В то же время люди были обеспокоены тем, что будет дальше, в частности, возможностью нападения Соединенных Штатов.

По словам свидетелей, текстовые сообщения все еще не работают, а интернет-пользователи в Иране могут подключаться к утвержденным правительством вебсайтам на местном уровне, но не к зарубежным. Полиция стояла на основных перекрестках, а в общественных местах были видны сотрудники служб безопасности в гражданской одежде. Сотрудники полиции в бронежилетах и шлемах были вооружены дубинками, щитами, ружьями и гранатометами со слезоточивым газом, рассказали свидетели.

Они также проинформировали, что в ходе беспорядков было сожжено несколько банков и правительственных учреждений. Магазины во вторник работали, но в столице было мало людей.

Иранское государственное телевидение зачитало заявление о том, что услуги морга бесплатны, что сигнализирует о том, что некоторые учреждения могли взимать высокую плату за возврат тел во время репрессий, говорится в материале.

Кроме того, сотрудники службы безопасности, очевидно, искали интернет-терминалы спутниковой связи Starlink. Жители северного Тегерана сообщали, что власти проводят обыски в многоквартирных домах со спутниковыми антеннами. В среду активисты заявили, что Starlink предлагает бесплатные услуги в Иране.