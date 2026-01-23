Число погибших во время протестов в Иране резко возросло — ООН
Число погибших во время протестов в Иране резко возросло — ООН

Число погибших во время подавления протестов в Иране резко возросло, и, по оценке специального докладчика ООН Май Сато, их общее количество может превышать 20 тыс. человек.

  • Число погибших в результате подавления протестов в Иране резко возросло и может превышать 20 тыс человек, по оценке ООН и HRANA.
  • Более 26 тыс человек были арестованы в ходе протестов, вызванных обвалом национальной валюты и призывами к свержению режима.
  • Правозащитные организации сталкиваются с ограничениями при попытках оценить масштаб потерь жизней в Иране.

Более 20 тыс иранцев погибли во время подавления протестов

Американское агентство правозащитников (HRANA) сообщило о подтверждении 5 002 смертей во время вспыхнувших в конце декабря беспорядков. В настоящее время агентство проверяет еще 9787 случаев. В то же время, известно об аресте более 26 тыс человек в ходе протестов.

Правозащитные организации, пытающиеся оценить настоящий масштаб потерь жизней в результате подавления Ираном некоторых крупнейших демонстраций со времен революции 1979 года, столкнулись с постоянными ограничениями доступа в Интернет и телекоммуникаций.

Как отмечает издание, протесты в Иране были спровоцированы обвалом национальной валюты, а затем распространились по всей стране с призывами к свержению режима верховного лидера аятоллы Али Хаменеи.

Иранские власти впервые обнародовали собственные данные о числе жертв в среду, 21 января, сообщив о 3 117 смертях, из которых 2 427 считаются «невинными гражданскими лицами и сотрудниками сил безопасности».

Отмечается, что международная миссия по установлению фактов, предпринятая после антиправительственных протестов в Иране в 2022 году, должна расследовать потенциальные преступления против человечности со стороны иранского государства в ходе нынешних событий.

