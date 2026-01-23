Число погибших во время протестов в Иране резко возросло — ООН

Число погибших во время подавления протестов в Иране резко возросло, и, по оценке специального докладчика ООН Май Сато, их общее количество может превышать 20 тыс. человек.
Более 20 тыс иранцев погибли во время подавления протестов
Американское агентство правозащитников (HRANA) сообщило о подтверждении 5 002 смертей во время вспыхнувших в конце декабря беспорядков. В настоящее время агентство проверяет еще 9787 случаев. В то же время, известно об аресте более 26 тыс человек в ходе протестов.
Как отмечает издание, протесты в Иране были спровоцированы обвалом национальной валюты, а затем распространились по всей стране с призывами к свержению режима верховного лидера аятоллы Али Хаменеи.
Иранские власти впервые обнародовали собственные данные о числе жертв в среду, 21 января, сообщив о 3 117 смертях, из которых 2 427 считаются «невинными гражданскими лицами и сотрудниками сил безопасности».
Отмечается, что международная миссия по установлению фактов, предпринятая после антиправительственных протестов в Иране в 2022 году, должна расследовать потенциальные преступления против человечности со стороны иранского государства в ходе нынешних событий.
