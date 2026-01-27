Режим в Иране близок к окончательному падению
Режим в Иране близок к окончательному падению

Ситуация в Иране обостряется
Источник:  The New York Times

Американская разведка проинформировала президента США Дональда Трампа, что иранский режим находится в самом уязвимом состоянии с момента Исламской революции 1979 года и очень близок к коллапсу.

  • США наращивают «большую армаду» вблизи Ирана.
  • Вероятность военного вмешательства со стороны Штатов растет.

Ситуация в Иране обостряется

Волна протестов подорвала позиции власти даже в регионах, традиционно считавшихся опорой верховного лидера аятоллы Али Хаменеи.

Несмотря на то, что митинги удалось жестко подавить, внутренняя стабильность режима уже серьезно подорвана.

В то же время Дональд Трамп заявил в интервью Axios, что Соединенные Штаты разворачивают значительную военную группировку вблизи Ирана — более масштабную, чем та, которая раньше была сосредоточена у берегов Венесуэлы.

По его словам, несмотря на демонстрацию силы, Тегеран якобы искренне заинтересован в достижении соглашения с Вашингтоном.

Позиции США дополнительно укрепили прибытие авианосной ударной группы USS Abraham Lincoln в зону ответственности Центрального командования Вооруженных сил США.

Американские чиновники отмечают, что потенциальная договоренность с Ираном должна предусматривать вывоз всех запасов обогащенного урана, ограничение развития иранских дальнобойных ракет, изменение политики поддержки прокси-группировок, а также полный запрет на самостоятельное обогащение урана.

