Військові США готуються до можливих операцій проти Ірану

Американські військові готуються до можливих операцій проти Ірану, які можуть тривати кілька тижнів, якщо президент Дональд Трамп віддасть наказ про атаку.

США готуються до атак по Ірану

Про це повідомили Reuters два американські чиновники на умовах анонімності, передає Укрінформ.

За словами чиновників, цього разу планування є складнішим, ніж операція «Midnight Hammer» у червні минулого року, яка була, по суті, одноразовою атакою США, по іранських ядерних об'єктах.

Один із чиновників зазначив, що в рамках нової кампанії американські військові можуть завдати удару не тільки по ядерній інфраструктурі, а й по державних та безпекових об'єктах Ірану. Однак він відмовився коментувати конкретні деталі.

Чиновник сказав, що США повністю очікують на відповідь Ірану, що призведе до взаємних ударів.

Трамп неодноразово погрожував бомбардувати Іран через його ядерну програму, програму створення балістичних ракет і репресії проти опозиції. У четвер він попередив, що альтернатива дипломатичному вирішенню цих питань буде «дуже травматичною, дуже травматичною».

Іран заявив, що готовий обговорити обмеження своєї ядерної програми в обмін на скасування санкцій, але виключив обговорення питань щодо ракет. КВІР попередила, що в разі ударів по іранській території вона може завдати удару у відповідь по будь-якій американській військовій базі.

США мають бази по всьому Близькому Сходу, зокрема в Йорданії, Кувейті, Саудівській Аравії, Катарі, Бахрейні, Об'єднаних Арабських Еміратах і Туреччині.

Минулого тижня американські та іранські дипломати провели переговори в Омані, які стосувалися ядерної програми Тегерана. Трамп, виступаючи перед американськими військовими в п'ятницю на базі в Північній Кароліні, сказав, що «було важко домовитися» з Іраном.

Іноді потрібно боятися. Це єдине, що дійсно допоможе вирішити ситуацію, — сказав Трамп.

На прохання прокоментувати підготовку до потенційно військової операції США, речниця Білого дому Анна Келлі сказала: