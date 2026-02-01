Трамп приховує, що боїться війни з Іраном

Згідно з даними видання The Wall Street Journal, американський лідер Дональд Трамп наказав своїй команді розробити сценарії швидких та потужних атак на Іран, які б не призвели до повномасштабної війни між країнами.
Головні тези:
- Штати можуть завдати ударів по об'єктах режиму та Корпусу вартових ісламської революції.
- Це передбачає план масштабної бомбардувальної кампанії.
Трамп не хоче воювати з Іраном, попри гучні заяви
За словами анонімних джерел, президент США прагне тотального повалення іранського режиму, однак без ризиків для Штатів та самого Трампа.
Наразі у центрі уваги Білого дому варіант, який передбачає надпотужний удар.
Офіційний Вашингтон розраховує на те, що після нього Тегеран погодиться з вимогами США щодо ядерної програми, а також відпустить дисидентів.
Інсайдери стверджують, що активно розглядається сценарій проведення каральної бомбардувальної кампанії, яка могла б повалити іранський уряд.
Трамп і його команда також розглядають можливість використання загрози військової сили для отримання дипломатичних поступок від Ірану.
