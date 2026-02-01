Трамп приховує, що боїться війни з Іраном
Категорія
Світ
Дата публікації

Трамп приховує, що боїться війни з Іраном

Трамп
Read in English
Джерело:  The Wall Street Journal

Згідно з даними видання The Wall Street Journal, американський лідер Дональд Трамп наказав своїй команді розробити сценарії швидких та потужних атак на Іран, які б не призвели до повномасштабної війни між країнами.

Головні тези:

  • Штати можуть завдати ударів по об'єктах режиму та Корпусу вартових ісламської революції.
  • Це передбачає план масштабної бомбардувальної кампанії.

Трамп не хоче воювати з Іраном, попри гучні заяви

За словами анонімних джерел, президент США прагне тотального повалення іранського режиму, однак без ризиків для Штатів та самого Трампа.

Наразі у центрі уваги Білого дому варіант, який передбачає надпотужний удар.

Офіційний Вашингтон розраховує на те, що після нього Тегеран погодиться з вимогами США щодо ядерної програми, а також відпустить дисидентів.

Інсайдери стверджують, що активно розглядається сценарій проведення каральної бомбардувальної кампанії, яка могла б повалити іранський уряд.

Трамп і його команда також розглядають можливість використання загрози військової сили для отримання дипломатичних поступок від Ірану.

Високопоставлений представник адміністрації заявив, що, хоча Трамп постійно повторює, що Іран не може мати ядерну зброю, він навмисно тримається неоднозначно, щоб зберегти в таємниці свої стратегічні цілі і військові плани.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Кількість загиблих під час протестів в Ірані різко зросла — ООН
Іран
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Режим в Ірані близький до остаточного падіння
Ситуація в Ірані загострюється
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
"Укладіть угоду!". Трамп висунув жорсткий ультиматум Ірану
Donald Trump
Трамп

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?