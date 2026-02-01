Трамп приховує, що боїться війни з Іраном

Згідно з даними видання The Wall Street Journal, американський лідер Дональд Трамп наказав своїй команді розробити сценарії швидких та потужних атак на Іран, які б не призвели до повномасштабної війни між країнами.

Трамп не хоче воювати з Іраном, попри гучні заяви

За словами анонімних джерел, президент США прагне тотального повалення іранського режиму, однак без ризиків для Штатів та самого Трампа.

Наразі у центрі уваги Білого дому варіант, який передбачає надпотужний удар.

Офіційний Вашингтон розраховує на те, що після нього Тегеран погодиться з вимогами США щодо ядерної програми, а також відпустить дисидентів.

Інсайдери стверджують, що активно розглядається сценарій проведення каральної бомбардувальної кампанії, яка могла б повалити іранський уряд.

Трамп і його команда також розглядають можливість використання загрози військової сили для отримання дипломатичних поступок від Ірану.