Трамп скрывает, что боится войны с Ираном
Трамп не хочет воевать с Ираном, несмотря на громкие заявления
Read in English
Читати українською
Источник:  The Wall Street Journal

Согласно данным издания The Wall Street Journal, американский лидер Дональд Трамп приказал своей команде разработать сценарии быстрых и мощных атак на Иран, которые не привели бы к полномасштабной войне между странами.

Главные тезисы

  • Штаты могут нанести удары по объектам режима и Корпусу стражей исламской революции.
  • Это предполагает план масштабной бомбардировочной кампании.

По словам анонимных источников, президент США стремится к тотальному свержению иранского режима, однако без рисков для Штатов и самого Трампа.

Сейчас в центре внимания Белого дома вариант, предусматривающий сверхмощный удар.

Официальный Вашингтон рассчитывает на то, что после него Тегеран согласится на требования США по ядерной программе, а также отпустит диссидентов.

Инсайдеры утверждают, что активно рассматривается сценарий проведения карательной бомбардировочной кампании, которая могла бы свергнуть иранское правительство.

Трамп и его команда рассматривают возможность использования угрозы военной силы для получения дипломатических уступок от Ирана.

Высокопоставленный представитель администрации заявил, что хотя Трамп постоянно повторяет, что Иран не может иметь ядерное оружие, он намеренно держится неоднозначно, чтобы сохранить в тайне свои стратегические цели и военные планы.

