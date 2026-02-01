Трамп скрывает, что боится войны с Ираном

Согласно данным издания The Wall Street Journal, американский лидер Дональд Трамп приказал своей команде разработать сценарии быстрых и мощных атак на Иран, которые не привели бы к полномасштабной войне между странами.

Трамп не хочет воевать с Ираном, несмотря на громкие заявления

По словам анонимных источников, президент США стремится к тотальному свержению иранского режима, однако без рисков для Штатов и самого Трампа.

Сейчас в центре внимания Белого дома вариант, предусматривающий сверхмощный удар.

Официальный Вашингтон рассчитывает на то, что после него Тегеран согласится на требования США по ядерной программе, а также отпустит диссидентов.

Инсайдеры утверждают, что активно рассматривается сценарий проведения карательной бомбардировочной кампании, которая могла бы свергнуть иранское правительство.

Трамп и его команда рассматривают возможность использования угрозы военной силы для получения дипломатических уступок от Ирана.