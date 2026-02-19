Трамп обсуждает сроки нанесения новых ударов по Ирану — инсайдеры

Президент США Дональд Трамп обсудил сроки нанесения ударов по Ирану, включая возможность сделать это уже в эти выходные.
Главные тезисы
- Президент США Дональд Трамп рассматривает сроки возможных ударов по Ирану, включая вариант нанесения уже в ближайшие дни.
- Военные готовы к потенциальным действиям против Ирана после увеличения присутствия американских сил на Ближнем Востоке.
Трамп готовится ударить по Ирану
По словам источников, 18 февраля высокопоставленные чиновники по нацбезопасности доложили Трампу, что военные готовы к потенциальным ударам по Ирану уже в эту субботу.
В то же время, один из собеседников CNN рассказал, что Трамп в частном порядке высказывался как "за", так и "против" военных действий, а также опрашивал советников и союзников о том, какой курс действий будет лучшим.
Он много времени уделяет размышлениям на этот счет, — говорит источник.
Как уточняет CNN, Белый дом проинформировали о возможной готовности к ударам после того, как США в последние дни значительно нарастили присутствие воздушных и военно-морских сил на Ближнем Востоке.
Авианосная группа USS Abraham Lincoln и ее флотилия боевых кораблей уже находятся в регионе, а вторая авианосная группа, USS Gerald Ford, направлялась на Ближний Восток. По данным отслеживания морских судов, на среду судно Ford находилось у берегов Западной Африки.
Также, по словам источников CBS News, Пентагон в течение следующих трех дней временно перебросит часть персонала с Ближнего Востока — в Европу или обратно в США. Это будет сделано в преддверии возможных действий или контратак со стороны Ирана, если Вашингтон решит продолжить свою операцию.
