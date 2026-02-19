Трамп обсуждает сроки нанесения новых ударов по Ирану — инсайдеры

Президент США Дональд Трамп обсудил сроки нанесения ударов по Ирану, включая возможность сделать это уже в эти выходные.

Трамп готовится ударить по Ирану

По словам источников, 18 февраля высокопоставленные чиновники по нацбезопасности доложили Трампу, что военные готовы к потенциальным ударам по Ирану уже в эту субботу.

Однако сроки любых действий, вероятно, выйдут за рамки этих выходных. Чиновники говорят, что Трамп еще не принял окончательного решения о том, наносить ли удар.

В то же время, один из собеседников CNN рассказал, что Трамп в частном порядке высказывался как "за", так и "против" военных действий, а также опрашивал советников и союзников о том, какой курс действий будет лучшим.

Он много времени уделяет размышлениям на этот счет, — говорит источник.

Как уточняет CNN, Белый дом проинформировали о возможной готовности к ударам после того, как США в последние дни значительно нарастили присутствие воздушных и военно-морских сил на Ближнем Востоке.

Авианосная группа USS Abraham Lincoln и ее флотилия боевых кораблей уже находятся в регионе, а вторая авианосная группа, USS Gerald Ford, направлялась на Ближний Восток. По данным отслеживания морских судов, на среду судно Ford находилось у берегов Западной Африки.

Также, по словам источников CBS News, Пентагон в течение следующих трех дней временно перебросит часть персонала с Ближнего Востока — в Европу или обратно в США. Это будет сделано в преддверии возможных действий или контратак со стороны Ирана, если Вашингтон решит продолжить свою операцию.