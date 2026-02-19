Трамп обговорює терміни завдання нових ударів по Ірану — інсайдери

Президент США Дональд Трамп обговорив терміни нанесення ударів по Ірану, включно з можливістю зробити це вже в ці вихідні.
Головні тези:
- Президент США розглядає можливість удару по Ірану вже 21 лютого, проте остаточне рішення ще не ухвалене.
- Військові готові до потенційних дій проти Ірану після збільшення присутності США на Близькому Сході.
Трамп готується ударити по Ірану
За словами джерел, 18 лютого високопоставлені чиновники з нацбезпеки доповіли Трампу, що військові готові до потенційних ударів по Ірану вже цієї суботи.
Водночас один зі співрозмовників CNN розповів, що Трамп у приватному порядку висловлювався як "за", так і "проти" військових дій, а також опитував радників і союзників про те, який курс дій буде найкращим.
Він багато часу приділяє роздумам з цього приводу, — говорить джерело.
Як уточнює CNN, Білий дім поінформували про можливу готовність до ударів після того, як США останніми днями значно наростили присутність повітряних і військово-морських сил на Близькому Сході.
Авіаносна група USS Abraham Lincoln та її флотилія бойових кораблів уже перебувають у регіоні, а друга авіаносна група, USS Gerald Ford, прямувала на Близький Схід. За даними відстеження морських суден, станом на середу судно Ford перебувало біля берегів Західної Африки.
Також за словами джерел CBS News, Пентагон протягом наступних трьох днів тимчасово перекине частину персоналу з Близького Сходу — в Європу або назад у США. Це буде зроблено напередодні можливих дій або контратак з боку Ірану, якщо Вашингтон вирішить продовжити свою операцію.
