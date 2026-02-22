Прем’єрка Данії поставила Трампа на місце після нової витівки щодо Гренландії

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен з іронією прокоментувала нову заяву президента США Дональда Трампа про його "медичні ініціативи" щодо Гренландії.
Головні тези:
- Трамп знову вдається до зазіхань на Гренландію.
- Об'єднане арктичне командування Данії повідомило про евакуацію члена екіпажу, який потребував невідкладної медичної допомоги, з американського підводного човна у водах Гренландії.
Фредеріксен відповіла на заяву Трампа
Нещодавно очільник Білого дому публічно оголосив, що він співпрацює з губернатором Луїзіани Джеффом Лендрі, адже хоче відправити лікарняне судно до Гренландії.
Згодом Дональд Трамп додав, що направляє до Гренландії великий медичний корабель.
За словами американського лідера, він має намір надати допомогу "багатьом хворим людям”. На цьому тлі Трамп цинічно збрехав, що вони “не отримують необхідного лікування".
На ці скандальні висловлювання одразу відреагувала прем’єр-міністерка Данії:
Що важливо розуміти, міністр оборони Данії стверджує, що не має жодних даних про плани щодо відправлення до Гренландії американського медичного судна.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-