Прем’єрка Данії поставила Трампа на місце після нової витівки щодо Гренландії

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен з іронією прокоментувала нову заяву президента США Дональда Трампа про його "медичні ініціативи" щодо Гренландії.

Фредеріксен відповіла на заяву Трампа

Нещодавно очільник Білого дому публічно оголосив, що він співпрацює з губернатором Луїзіани Джеффом Лендрі, адже хоче відправити лікарняне судно до Гренландії.

Згодом Дональд Трамп додав, що направляє до Гренландії великий медичний корабель.

За словами американського лідера, він має намір надати допомогу "багатьом хворим людям”. На цьому тлі Трамп цинічно збрехав, що вони “не отримують необхідного лікування".

На ці скандальні висловлювання одразу відреагувала прем’єр-міністерка Данії:

Я рада жити в країні, де всі мають вільний і рівний доступ до охорони здоров'я. Де не страховка і не статки визначають, чи отримаєш ти належне лікування. Такий самий підхід застосовується в Гренландії. Гарного недільного дня всім вам! Метте Фредеріксен Прем’єр-міністерка Данії

Що важливо розуміти, міністр оборони Данії стверджує, що не має жодних даних про плани щодо відправлення до Гренландії американського медичного судна.