Трамп пообіцяв підвищити глобальні мита до 15%
Трамп пообіцяв підвищити глобальні мита до 15%

Donald Trump
Трамп
Read in English

21 лютого президент США Дональд Трамп заявив, що замість глобального мита для всіх країн у 10% вирішив підвищити тариф до 15%.

Головні тези:

  • Президент США Дональд Трамп вирішив підвищити глобальні мита для всіх країн до 15% у замість 10%.
  • Підвищення глобальних мит може вплинути на світовий економічний ландшафт та торгівельні відносини між країнами.

Трамп знову підвищує глобальні мита

Про це авн написав у своїй соцмережі Truth Social.

Прошу вважати цю заяву підтвердженням того, що я, як президент Сполучених Штатів Америки, негайно підвищую 10-відсоткове глобальне мито для всіх країн — багато з яких десятиліттями "обдирали" США без жодної відповіді (допоки не з’явився я!) — до максимально дозволеного та юридично перевіреного рівня у 15%.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Він додав, що робить це "на підставі всебічного, детального та повного аналізу абсурдного, погано написаного й надзвичайно антиамериканського рішення щодо мит, ухваленого вчора, після багатьох місяців роздумів, Верховним судом Сполучених Штатів".

Пост Трампа

Нагадаємо, що тільки сьогодні вранці Трамп офіційно підтвердив, що підписав указ про запровадження 10-відсоткових глобальних мит для всіх країн, про який він повідомляв раніше.

Додати до обраного
Додати до обраного
Додати до обраного
Трамп знову посилює тиск на інші країни

