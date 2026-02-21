Трамп пообіцяв підвищити глобальні мита до 15%

21 лютого президент США Дональд Трамп заявив, що замість глобального мита для всіх країн у 10% вирішив підвищити тариф до 15%.
Головні тези:
- Президент США Дональд Трамп вирішив підвищити глобальні мита для всіх країн до 15% у замість 10%.
- Підвищення глобальних мит може вплинути на світовий економічний ландшафт та торгівельні відносини між країнами.
Трамп знову підвищує глобальні мита
Про це авн написав у своїй соцмережі Truth Social.
Він додав, що робить це "на підставі всебічного, детального та повного аналізу абсурдного, погано написаного й надзвичайно антиамериканського рішення щодо мит, ухваленого вчора, після багатьох місяців роздумів, Верховним судом Сполучених Штатів".
Нагадаємо, що тільки сьогодні вранці Трамп офіційно підтвердив, що підписав указ про запровадження 10-відсоткових глобальних мит для всіх країн, про який він повідомляв раніше.
