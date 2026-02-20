Нові мита. Трамп лютує через рішення Верховного суду США
Нові мита. Трамп лютує через рішення Верховного суду США

The White House
Трамп

США запроваджують нові глобальні тарифи в розмірі 10%. Такі обмеження стали наслідком резонансного рішення американського Верховного суду.

Трамп лютує через рішення Верховного суду США

Після того, як Верховний суд скасував "старі" тарифи, американський лідер наголосив, що для таких заходів є альтернативні способи, які "потенційно можуть принести більше доходів".

Він уточнив, що нові шляхи введення тарифів були "схвалені рішенням" Верховного суду.

Сьогодні я підпишу указ про запровадження 10-відсоткового глобального мита відповідно до розділу 122 (торговельного закону - ред.) понад звичайні тарифи, що вже діють.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Розділ 122 дає президенту США право запроваджувати тимчасові тарифи (мита) до 15% або квоти на імпорт у разі, якщо у країни виникають серйозні проблеми з платіжним балансом (дефіцит, загроза валютному ринку, відтік капіталу).

При цьому на відміну від попередніх тарифів, запроваджених Трампом, нові мита можуть діяти не більше ніж 150 днів, якщо Конгрес не схвалить їхнє продовження.

За словами президента США, рішення Верховного суду "зробило здатність президента як регулювати торгівлю, так і запроваджувати тарифи потужнішою і більш чітко визначеною".

Водночас американський лідер сказав, що йому соромно за суддів Верховного суду, які виступили проти його тарифів.

Вони проти всього, що робить Америку сильною, здоровою і знову великою. Ці судді, відверто кажучи, також є ганьбою для нашої нації.

Примітно, що за скасування тарифів проголосували навіть ті судді, яких Трамп призначив під час свого першого президентського терміну.

Нагадаємо, раніше Верховний суд США визнав незаконними масштабні мита, введені президентом Дональдом Трампом проти більшості країн світу. Судді більшістю голосів (6-3) постановили, що одностороннє введення тарифів перевищує президентські повноваження.

