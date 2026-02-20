Новые пошлины. Трамп свирепствует из-за решения Верховного суда США
Новые пошлины. Трамп свирепствует из-за решения Верховного суда США

США вводят новые глобальные тарифы в размере 10%. Такие ограничения явились следствием резонансного решения американского Верховного суда.

Главные тезисы

  • США вводят новые тарифы на 10% из-за решения Верховного суда, согласно разделу 122 торгового закона.
  • Трамп обозначил, что новые меры по введению тарифов одобрены решением Верховного суда, их действие ограничено 150 днями.

Трамп свирепствует из-за решения Верховного суда США

После того, как Верховный суд отменил "старые" тарифы, американский лидер подчеркнул, что для таких мер есть альтернативные способы, которые "потенциально могут принести больше доходов".

Он уточнил, что новые пути введения тарифов были "одобрены решением" Верховного суда.

Сегодня я подпишу указ о введении 10-процентной глобальной пошлины в соответствии с разделом 122 (торгового закона — ред.) сверх действующих обычных тарифов.

Глава 122 дает президенту США право вводить временные тарифы (пошлины) до 15% или квоты на импорт в случае, если у страны возникают серьезные проблемы с платежным балансом (дефицит, угроза валютному рынку, отток капитала).

При этом в отличие от предыдущих тарифов, введенных Трампом, новые пошлины могут действовать не более 150 дней, если Конгресс не одобрит их продление.

По словам президента США, решение Верховного суда "сделало способность президента как регулировать торговлю, так и вводить тарифы более мощной и более четко определенной".

В то же время американский лидер сказал, что ему стыдно за выступивших против его тарифов судей Верховного суда.

Они против всего, что делает Америку сильной, здоровой и снова великой. Эти судьи, откровенно говоря, также позор для нашей нации.

Примечательно, что за отмену тарифов проголосовали даже судьи, которых Трамп назначил во время своего первого президентского срока.

Напомним, ранее Верховный суд США признал незаконными масштабные пошлины, введенные президентом Дональдом Трампом против большинства стран мира. Судьи большинством голосов (6-3) постановили, что односторонний ввод тарифов превышает президентские полномочия.

