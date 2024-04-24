Сегодня Верховный суд США рассматривает аргументы Дональда Трампа по поводу его иммунитета от уголовного преследования за обвинение в попытках фальсифицировать президентские выборы 2020 года. Судьи интересуются, могут ли доктрины президентского иммунитета применяться в других ситуациях, например в военное время, когда президент выступает как главнокомандующий.

Дело о вмешательстве Трампа в избирательный процесс

Слушания специального комитета Палаты представителей 6 января и его окончательный отчет в 2022 году базировались на показаниях, предоставленных десятками республиканцев, включая тех, кто работал с Трампом в Белом доме, Департаменте юстиции и во время его президентской кампании 2020 года.

Обвинение, выдвинутое специальным прокурором Джеком Смитом в отношении избирательных нарушений Трампа, базируется на показаниях тех же лиц. Хотя специальный прокурор пришел к выводам, что обвинительные заключения базируются на отдельном и независимом расследовании. Доказательства были разработаны и представлены перед большим жюри, которое заседало в Вашингтоне, в округе Колумбия.

Мнение соавторов "Обвинительных актов по Трампу"

Решения Верховного суда рассмотреть сегодня устные аргументы по делу о неприкосновенности Дональда Трампа, выглядят как шаг в защиту верховенства права. Однако изменения в структуре судебного процесса по пересмотру дела об иммунитете на самом деле подорвали основные демократические принципы.

Именно так считают Мелисса Мюррей и Эндрю Вайсман. Хотя Верховный суд часто заинтересован в рассмотрении дел, касающихся полномочий президента США, его настойчивость во вмешательстве в это дело свидетельствует о ненужной затянутости судебного процесса без обоснованных причин. Даже если Верховный суд наконец подтвердит, что никто, даже президент, не имеет иммунитета от уголовной ответственности, это не будет победой верховенства права и может повредить демократическим ценностям, продвигаемым Соединенными Штатами.

Такое промедление суда может лишить граждан эффективного механизма в судебной системе для определения фактов по резонансным делам: судебного заседания перед судьей и присяжными, где можно обоснованно решить вопрос законности.