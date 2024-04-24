Сьогодні Верховний суд США розглядає аргументи Дональда Трампа щодо його імунітету від кримінального переслідування, за звинувачення у спробах фальсифікувати президентські вибори 2020 року. Судді цікавляться, чи можуть доктрини президентського імунітету застосовуватися у інших ситуаціях, наприклад, у воєнний час, коли президент виступає як головнокомандувач.

Справа про втручання Трампа у виборчий процес

Слухання спеціального комітету Палати представників 6 січня та його остаточний звіт у 2022 році базувалися на свідченнях, наданих десятками республіканців, включаючи тих, хто працював з Трампом у Білому домі, Департаменті юстиції та під час його президентської кампанії 2020 року.

Звинувачення, висунуте спеціальним прокурором Джеком Смітом стосовно виборчих порушень Трампа, базується на свідченнях тих самих осіб з першої руки. Хоча спеціальний прокурор прийшов до висновків, що обвинувальні висновки базуються на окремому та незалежному розслідуванні. Докази були розроблені та представлені перед великим журі, яке засідало у Вашингтоні, окрузі Колумбія.

Думка співавторів “Обвинувальних актів щодо Трампа”

Рішення Верховного суду розглянути сьогодні усні аргументи у справі про недоторканність Дональда Трампа, виглядають як крок у напряку захисту верховенства права. Проте, зміни в структурі судового процесу щодо перегляду справи про імунітет, насправді підірвали основні демократичні принципи.

Таку думку мають Мелісса Мюррей та Ендрю Вайсман. Хоча Верховний суд часто зацікавлений у розгляді справ, що стосуються повноважень президента США, його наполегливість у втручанні в цю справу свідчить про непотрібну затягнутість судового процесу без обґрунтованих причин. Навіть якщо Верховний суд врешті-решт підтвердить, що ніхто, навіть президент, не має імунітету від кримінальної відповідальності, це не буде перемогою верховенства права і може зашкодити демократичним цінностям, які просувають Сполучені Штати.

Таке зволікання суду може позбавити громадян найефективнішого механізму в судовій системі для визначення фактів у резонансних справах: судового засідання перед суддею та присяжними, де можна обґрунтовано вирішити питання законності.