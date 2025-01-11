Большинство американских аналитики ожидают, что Верховный суд США не поддержит отмену запрета на работу соцсети TikTok на территории страны.

Почему Верховный суд США все же запретит использование TikTok

По информации издания, владельцы TikTok — китайская компания ByteDance пытались оспорить закон, согласно которому они должны продать соцсеть до 19 января.

При отсутствии соглашения использование TikTok на территории США окажется под запретом.

Apple и Google будут обязаны убрать ее из своих магазинов приложений и не будут иметь права на распространение обновлений для уже загруженных версий, что рано или поздно приведет к окончательной потере около 170 миллионов пользователей.

TikTok

Юристы ByteDance в Верховном суде повторили тезис о якобы нарушении этим законом первой поправки к конституции США, гарантирующей свободу слова.

В департаменте юстиции настаивают, что соцсеть не может иметь владельцев, сотрудничающих с правительством Китая — это представляет угрозу национальной безопасности страны.

Среди девяти судей, большинство из которых составляют консерваторы, аргументы правительства вызвали большее согласие. Приговор будет оглашен через несколько дней, но сомнения в запрете TikTok остались минимальными.

Что известно о вероятном запрете TikTok в США

Апелляционный суд округа Колумбия отказал владельцам TikTok в просьбе о временной приостановке действия закона, запрещающего работу соцсети на территории США.

Закон, о котором идет речь, требует от ByteDance отказаться от права собственности на TikTok или столкнуться с запретом в США.

Он также предоставляет правительству США широкие полномочия блокировать другие иностранные приложения, которые могут представлять риск для сбора персональных данных граждан США.

Хотя Трамп безуспешно пытался запретить TikTok во время предыдущего президентства, во время последней предвыборной кампании он заявил, что не допустит блокировки платформы.