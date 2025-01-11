Більшість американських аналітики очікує, що Верховний суд США не підтримає скасування заборони на роботу соцмережі TikTok на території країни.

Чому Верховний суд США все ж таки заборонить використання TikTok

За інформацією видання, власники TikTok — китайська компанія ByteDance намагались оскаржити закон, відповідно до якого вони мають продати соцмережу до 19 січня.

За відсутності угоди використання TikTok на території США опиниться під забороною.

Apple та Google будуть зобов'язані прибрати її зі своїх магазинів додатків та не матимуть права на розповсюдження оновлень для вже завантажених версій, що рано чи пізно призведе до остаточної втрати близько 170 мільйонів користувачів.

TikTok

Юристи ByteDance у Верховному суді повторили тезу щодо нібито порушення цим законом першої поправки до конституції США, яка гарантує свободу слова.

У департаменті юстиції наполягають, що соцмережа не може мати власників, які співпрацюють з урядом Китаю — це становить загрозу для національної безпеки країни.

Серед дев'яти суддів, більшість з яких складають консерватори, аргументи уряду викликали більше згоди. Вирок буде оголошено за кілька днів, але сумніви у забороні TikTok залишилися мінімальні.

Що відомо про ймовірну заборону TikTok у США

Апеляційний суд округу Колумбія відмовив власникам TikTok у проханні про тимчасову призупинку дії закону, що забороняє роботу соцмережі на території США.

Закон, про який йде мова, вимагає від ByteDance відмовитися від права власності на TikTok або зіткнутися з забороною в США.

Він також надає уряду США широкі повноваження блокувати інші іноземні додатки, які можуть становити ризик для збору персональних даних громадян США.

Хоча Трамп безуспішно намагався заборонити TikTok під час свого попереднього президентства, під час останньої передвиборчої кампанії він заявив, що не допустить блокування платформи.