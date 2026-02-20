Верховный суд США отменил большинство масштабных пошлин Трампа

Верховный суд США признал незаконными пошлины Трампа

Судьи (6 против 3) постановили, что Трамп превысил свои полномочия, введя масштабные пошлины на импорт в США, ссылаясь на закон «О международных чрезвычайных экономических полномочиях» 1977 года (IEEPA).

Постановляем, что IEEPA не предоставляет президенту полномочий вводить пошлины, — отметил председатель суда Джон Робертс. Поделиться

Решение не касается всех пошлин, введенных Трампом. В частности, остаются в силе пошлины на сталь и алюминий, принятые на основании других законов.

В то же время отменены две категории: так называемые взаимные пошлины по отдельным странам — от 34% для Китая до базовых 10% для остального мира, а также 25% — на часть товаров из Канады, Китая и Мексики, которые администрация обосновывала их неспособностью сдержать поток фентанила.

Конституция США закрепляет возможности устанавливать пошлины за Конгрессом. IEEPA позволяет президенту «регулировать» импорт и экспорт в случае «необычной и чрезвычайной угрозы» для государства, однако прямо не упоминает о тарифах. К Трампу ни один президент не применял этот закон для их введения.

Иски против пошлин Трампа подали несколько компаний, в том числе импортер вина и спиртных напитков VOS Selections, Plastic Services and Products, а также две фирмы по продаже обучающих игрушек. Отдельный иск подала коалиция штатов во главе с Орегоном.

По состоянию на середину декабря 2025 пошлины, введенные на основании IEEPA, принесли около 130 млрд долл., по данным Таможенной и пограничной службы США. Трамп ранее заявлял о значительно больших суммах — до 3 трлн долл. — с учетом заключенных торговых соглашений.