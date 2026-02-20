Верховный суд США отменил большинство масштабных пошлин Трампа

Верховный суд США признал незаконными большинство пошлин, введенных администрацией президента Дональда Трампа из-за применения закона о чрезвычайных полномочиях.
Главные тезисы
- Верховный суд США признал незаконными большинство пошлин, введенных Трампом из-за применения закона о чрезвычайных полномочиях.
- Решение суда касается двух категорий пошлин на импортные товары из разных стран, судьи указали на превышение полномочий президентом.
Верховный суд США признал незаконными пошлины Трампа
Судьи (6 против 3) постановили, что Трамп превысил свои полномочия, введя масштабные пошлины на импорт в США, ссылаясь на закон «О международных чрезвычайных экономических полномочиях» 1977 года (IEEPA).
Решение не касается всех пошлин, введенных Трампом. В частности, остаются в силе пошлины на сталь и алюминий, принятые на основании других законов.
В то же время отменены две категории: так называемые взаимные пошлины по отдельным странам — от 34% для Китая до базовых 10% для остального мира, а также 25% — на часть товаров из Канады, Китая и Мексики, которые администрация обосновывала их неспособностью сдержать поток фентанила.
Конституция США закрепляет возможности устанавливать пошлины за Конгрессом. IEEPA позволяет президенту «регулировать» импорт и экспорт в случае «необычной и чрезвычайной угрозы» для государства, однако прямо не упоминает о тарифах. К Трампу ни один президент не применял этот закон для их введения.
Иски против пошлин Трампа подали несколько компаний, в том числе импортер вина и спиртных напитков VOS Selections, Plastic Services and Products, а также две фирмы по продаже обучающих игрушек. Отдельный иск подала коалиция штатов во главе с Орегоном.
По состоянию на середину декабря 2025 пошлины, введенные на основании IEEPA, принесли около 130 млрд долл., по данным Таможенной и пограничной службы США. Трамп ранее заявлял о значительно больших суммах — до 3 трлн долл. — с учетом заключенных торговых соглашений.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-