Верховний суд США скасував більшість масштабних мит Трампа

Верховний суд США визнав незаконними мита Трампа

Судді (6 проти 3) постановили, що Трамп перевищив свої повноваження, коли запровадив масштабні мита на імпорт до США, посилаючись на закон «Про міжнародні надзвичайні економічні повноваження» 1977 року (IEEPA).

Постановляємо, що IEEPA не надає президентові повноважень запроваджувати мита, — зазначив голова суду Джон Робертс. Поширити

Рішення не стосується всіх мит, запроваджених Трампом. Зокрема залишаються чинними мита на сталь і алюміній, ухвалені на підставі інших законів.

Водночас скасовано дві категорії: так звані взаємні мита щодо окремих країн — від 34% для Китаю до базових 10% для решти світу, а також 25% — на частину товарів із Канади, Китаю й Мексики, які адміністрація обґрунтовувала їхньою неспроможністю стримати потік фентанілу.

Конституція США закріплює повноваження встановлювати мита за Конгресом. IEEPA дозволяє президентові «регулювати» імпорт і експорт у разі «незвичної та надзвичайної загрози» для держави, однак прямо не згадує тарифів. До Трампа жоден президент не застосовував цей закон для їх запровадження.

Позови проти мит Трампа подали кілька компаній, зокрема імпортер вина і спиртних напоїв V.O.S. Selections, Plastic Services and Products, а також дві фірми з продажу навчальних іграшок. Окремий позов подала коаліція штатів на чолі з Орегоном.

Станом на середину грудня 2025 року мита, запроваджені на підставі IEEPA, принесли близько 130 млрд дол, за даними Митної та прикордонної служби США. Трамп раніше заявляв про значно більші суми — до 3 трлн дол — з урахуванням укладених торговельних угод.