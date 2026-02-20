Верховний суд США скасував більшість масштабних мит Трампа
Категорія
Економіка
Дата публікації

Верховний суд США скасував більшість масштабних мит Трампа

Трамп
Джерело:  NBC News

Верховний суд США визнав незаконними більшість мит, запроваджених адміністрацією президента Дональда Трампа через застосування закону про надзвичайні повноваження.

Головні тези:

  • Верховний суд США визнав незаконними більшість мит, запроваджених Трампом через застосування закону про надзвичайні повноваження.
  • Рішення суду стосується двох категорій мит, що були встановлені на імпортні товари з Китаю, Канади, Мексики та інших країн, вважаючи їхню незаконністю.

Верховний суд США визнав незаконними мита Трампа

Судді (6 проти 3) постановили, що Трамп перевищив свої повноваження, коли запровадив масштабні мита на імпорт до США, посилаючись на закон «Про міжнародні надзвичайні економічні повноваження» 1977 року (IEEPA).

Постановляємо, що IEEPA не надає президентові повноважень запроваджувати мита, — зазначив голова суду Джон Робертс.

Рішення не стосується всіх мит, запроваджених Трампом. Зокрема залишаються чинними мита на сталь і алюміній, ухвалені на підставі інших законів.

Водночас скасовано дві категорії: так звані взаємні мита щодо окремих країн — від 34% для Китаю до базових 10% для решти світу, а також 25% — на частину товарів із Канади, Китаю й Мексики, які адміністрація обґрунтовувала їхньою неспроможністю стримати потік фентанілу.

Конституція США закріплює повноваження встановлювати мита за Конгресом. IEEPA дозволяє президентові «регулювати» імпорт і експорт у разі «незвичної та надзвичайної загрози» для держави, однак прямо не згадує тарифів. До Трампа жоден президент не застосовував цей закон для їх запровадження.

Позови проти мит Трампа подали кілька компаній, зокрема імпортер вина і спиртних напоїв V.O.S. Selections, Plastic Services and Products, а також дві фірми з продажу навчальних іграшок. Окремий позов подала коаліція штатів на чолі з Орегоном.

Станом на середину грудня 2025 року мита, запроваджені на підставі IEEPA, принесли близько 130 млрд дол, за даними Митної та прикордонної служби США. Трамп раніше заявляв про значно більші суми — до 3 трлн дол — з урахуванням укладених торговельних угод.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Погрози не вплинуть на нас!". Лідери Європи відреагували на нові мита Трампа
ЄС
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп передумав вводити мита проти країн Європи — що сталося
Трамп
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп погрожує Канаді новими митами через угоду з Китаєм
Donald Trump
Трамп

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?