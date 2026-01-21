Трамп передумав вводити мита проти країн Європи — що сталося

Президент США Дональд Трамп заявив, що сформував основу для майбутньої угоди щодо Гренландії під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Трамп заявив про підготовку угоди щодо Гренландії

Про це він повідомив у своїй соціальній мережі Truth Social.

Трамп написав, що завдяки домовленостям з Рютте, він не планує вводити мита проти європейських країн.

Президент США не навів деталей угоди, але зазначив, що вона буде "чудовою" для Сполучених Штатів та НАТО.

На основі дуже продуктивної зустрічі, яку я мав із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, ми сформували основу майбутньої угоди щодо Гренландії та, фактично, всього Арктичного регіону. Це рішення, якщо воно буде реалізовано, буде чудовим для Сполучених Штатів Америки та всіх країн НАТО. Дональд Трамп Президент США

Він зазначив, що тривають обговорення довкола "Золотого купола" — системи протиракетної оборони США, яка має покрити також і Гренландію.

За переговори про угоду відповідатимуть віцепрезидент США Джей Ді Венс, державний секретар Марко Рубіо та спеціальний посланець Стів Віткофф, написав Трамп.