Трамп передумав вводити мита проти країн Європи — що сталося
Категорія
Економіка
Дата публікації

Трамп передумав вводити мита проти країн Європи — що сталося

Трамп
Read in English

Президент США Дональд Трамп заявив, що сформував основу для майбутньої угоди щодо Гренландії під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Головні тези:

  • Трамп сформував основу для майбутньої угоди щодо Гренландії під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО.
  • Президент США не планує вводити мита проти європейських країн завдяки угоді щодо Гренландії.
  • Тривають обговорення довкола системи протиракетної оборони США, яка має прикрити Гренландію.

Трамп заявив про підготовку угоди щодо Гренландії

Про це він повідомив у своїй соціальній мережі Truth Social.

Трамп написав, що завдяки домовленостям з Рютте, він не планує вводити мита проти європейських країн.

Президент США не навів деталей угоди, але зазначив, що вона буде "чудовою" для Сполучених Штатів та НАТО.

На основі дуже продуктивної зустрічі, яку я мав із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, ми сформували основу майбутньої угоди щодо Гренландії та, фактично, всього Арктичного регіону. Це рішення, якщо воно буде реалізовано, буде чудовим для Сполучених Штатів Америки та всіх країн НАТО.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Він зазначив, що тривають обговорення довкола "Золотого купола" — системи протиракетної оборони США, яка має покрити також і Гренландію.

Пост Трампа

За переговори про угоду відповідатимуть віцепрезидент США Джей Ді Венс, державний секретар Марко Рубіо та спеціальний посланець Стів Віткофф, написав Трамп.

Нагадаємо, 21 січня на виступі у Давосі Трамп пообіцяв не використовувати військову силу для захоплення Гренландії, однак повторив своє бажання контролювати острів.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Я не буду застосовувати силу проти Гренландії — Трамп
Трамп
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Існуєте лише завдяки США". Трамп розкритикував прем'єр-міністра Канади Карні
Трамп
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Італія не збирається вступати до Ради миру Трампа
Італія

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?