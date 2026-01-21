Я не буду застосовувати силу проти Гренландії — Трамп

Президент США Дональд Трамп під час виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі пообіцяв не використовувати військову силу для захоплення Гренландії, однак повторив своє бажання контролювати острів.
Головні тези:
- Трамп пообіцяв не використовувати військову силу для захоплення Гренландії, але вказав на своє бажання контролювати острів.
- Президент США визнав, що відмова від сили може не призвести до вигоди, але запевнив, що не буде застосовувати насильство.
Трамп все ще хоче Гренландію
У своєму виступі Трамп визнав, що США можуть "нічого не отримати", якщо не використають військову силу проти Гренландії, однак пообіцяв цього не робити.
Американський лідер вкотре повторив про своє бажання контролювати Гренландію, зазначивши, що це єдине, про що "просять" Сполучені Штати.
Все, що просять Сполучені Штати, — це місце під назвою Гренландія, яке вже належало нам як довіреній особі, але яке ми з повагою повернули Данії не так давно, після того, як перемогли німців, японців, італійців та інших у Другій світовій війні. Ми повернули їм цю територію, — сказав Трамп, зазначивши, що зараз США є "набагато потужнішими", ніж тоді.
При цьому президент США сказав, що контроль над Гренландією — це "невелике прохання", адже йдеться про "шмат льоду".
