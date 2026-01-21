Я не буду застосовувати силу проти Гренландії — Трамп

Президент США Дональд Трамп під час виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі пообіцяв не використовувати військову силу для захоплення Гренландії, однак повторив своє бажання контролювати острів.

Трамп все ще хоче Гренландію

У своєму виступі Трамп визнав, що США можуть "нічого не отримати", якщо не використають військову силу проти Гренландії, однак пообіцяв цього не робити.

Ми, ймовірно, нічого не отримаємо, якщо я не вирішу застосувати надмірну силу і насильство, що, відверто кажучи, зробить нас непереможними. Але я цього не зроблю, добре? Тепер усі скажуть: "О, добре". Це, мабуть, найважливіша заява, яку я зробив, тому що люди думали, що я застосую силу. Дональд Трамп Президент США

Я не мушу застосовувати силу. Я не хочу застосовувати силу. Я не буду застосовувати силу, — пообіцяв Трамп. Поширити

Американський лідер вкотре повторив про своє бажання контролювати Гренландію, зазначивши, що це єдине, про що "просять" Сполучені Штати.

Все, що просять Сполучені Штати, — це місце під назвою Гренландія, яке вже належало нам як довіреній особі, але яке ми з повагою повернули Данії не так давно, після того, як перемогли німців, японців, італійців та інших у Другій світовій війні. Ми повернули їм цю територію, — сказав Трамп, зазначивши, що зараз США є "набагато потужнішими", ніж тоді.

При цьому президент США сказав, що контроль над Гренландією — це "невелике прохання", адже йдеться про "шмат льоду".