Я не буду применять силу против Гренландии — Трамп

Президент США Дональд Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, пообещал не использовать военную силу для захвата Гренландии, однако повторил свое желание контролировать остров.
Главные тезисы
- Дональд Трамп исключил применение военной силы для захвата Гренландии на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
- Трамп выразил желание контролировать Гренландию, хотя признал, что отказ от насилия может не принести выгоды.
Трамп все еще хочет Гренландию
В своем выступлении Трамп признал, что США могут "ничего не получить", если не используют военную силу против Гренландии, однако пообещал этого не делать.
Американский лидер еще раз повторил о своем желании контролировать Гренландию, отметив, что это единственное, о чем "просят" Соединенные Штаты.
Все, что просят Соединенные Штаты, — это место под названием Гренландия, уже принадлежавшее нам как доверенному лицу, но которое мы с уважением вернули Дании не так давно, после того, как победили немцев, японцев, итальянцев и других во Второй мировой войне. Мы вернули им эту территорию, — сказал Трамп, отметив, что сейчас США "намного мощнее", чем тогда.
При этом президент США сказал, что контроль над Гренландией — это "небольшая просьба", ведь речь идет о "много льду".
