Я не буду применять силу против Гренландии — Трамп

Трамп
Президент США Дональд Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, пообещал не использовать военную силу для захвата Гренландии, однако повторил свое желание контролировать остров.

Главные тезисы

  • Дональд Трамп исключил применение военной силы для захвата Гренландии на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
  • Трамп выразил желание контролировать Гренландию, хотя признал, что отказ от насилия может не принести выгоды.

Трамп все еще хочет Гренландию

В своем выступлении Трамп признал, что США могут "ничего не получить", если не используют военную силу против Гренландии, однако пообещал этого не делать.

Мы, вероятно, ничего не получим, если я не решу применить чрезмерную силу и насилие, что, честно говоря, сделает нас непобедимыми. Но я этого не сделаю, ладно? Теперь все скажут: "О, хорошо". Это, пожалуй, самое важное заявление, которое я сделал, потому что люди думали, что я применю силу.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Я не должен применять силу. Я не хочу применять силу. Я не буду применять силу, — пообещал Трамп.

Американский лидер еще раз повторил о своем желании контролировать Гренландию, отметив, что это единственное, о чем "просят" Соединенные Штаты.

Все, что просят Соединенные Штаты, — это место под названием Гренландия, уже принадлежавшее нам как доверенному лицу, но которое мы с уважением вернули Дании не так давно, после того, как победили немцев, японцев, итальянцев и других во Второй мировой войне. Мы вернули им эту территорию, — сказал Трамп, отметив, что сейчас США "намного мощнее", чем тогда.

При этом президент США сказал, что контроль над Гренландией — это "небольшая просьба", ведь речь идет о "много льду".

