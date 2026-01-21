"Існуєте лише завдяки США". Трамп розкритикував прем'єр-міністра Канади Карні
Категорія
Політика
Дата публікації

"Існуєте лише завдяки США". Трамп розкритикував прем'єр-міністра Канади Карні

Трамп
Read in English

Президент США Дональд Трамп у Давосі, коментуючи промову канадського прем’єр-міністра Марка Карні, заявив, що Канада існує завдяки Сполученим Штатам.

Головні тези:

  • Трамп стверджує, що Канада існує завдяки США, критикуючи прем'єр-міністра Карні за промову у Давосі.
  • Президент вказав на відсутність вдячності Карні до США та нагадав про безкоштовну допомогу у сфері протиракетної оборони.

Трамп накинувся на Карні через його промову у Давосі

Трамп розкритикував прем'єр-міністра Канади, який 20 січня в Давосі виголосив промову, заявивши, що міжнародний порядок, очолюваний США та заснований на правилах, закінчився.

Американський президент звернувся до глави канадського уряду, сказавши, що його країна існує лише завдяки США.

Канада живе завдяки Сполученим Штатам. Пам’ятай про це, Марку, наступного разу, коли робитимеш заяви.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Він додав, що Карні "не був вдячним" США, коли виступав на Всесвітньому економічному форумі. Також Трамп заявив, що Канада отримує "багато безкоштовних речей", маючи на увазі майбутню систему протиракетної оборони США "Золотий купол", яка охопить і територію Канади.

Канада отримує багато безкоштовних речей. Вони повинні бути вдячні, але це не так.

Критика від американського президента прозвучала після того, як 20 січня на Всесвітньому економічному форумі прем’єр-міністр Канади виступив з промовою, в якій заявив про "розрив світового порядку", натякаючи на політику Трампа.

Ми бачимо, що відбувається розрив світового порядку. Кінець приємної вигадки минулого і початок суворої реальності, де геополітика — а точніше, геополітика великих сил, "супердержав" — не підпорядковується жодним обмеженням. Коли їх ніщо не стримує.

Марк Карні

Марк Карні

Прем’єр-міністр Канади

Карні наголосив, що "середні" держави, такі як Канада, не є безсилими.

Вони здатні побудувати новий порядок, що враховує наші цінності, серед яких повага до прав людини, сталий розвиток, солідарність, суверенітет і територіальна цілісність різних держав.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Генсек НАТО обурюється, що всі забули про Україну через Трампа та Гренландію
Рютте
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Рік Трампа. Президент США похизувався своїми 365 "досягненнями"
The White House
Трамп
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Я не буду застосовувати силу проти Гренландії — Трамп
Трамп

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?