"Існуєте лише завдяки США". Трамп розкритикував прем'єр-міністра Канади Карні

Президент США Дональд Трамп у Давосі, коментуючи промову канадського прем’єр-міністра Марка Карні, заявив, що Канада існує завдяки Сполученим Штатам.

Трамп накинувся на Карні через його промову у Давосі

Трамп розкритикував прем'єр-міністра Канади, який 20 січня в Давосі виголосив промову, заявивши, що міжнародний порядок, очолюваний США та заснований на правилах, закінчився.

Американський президент звернувся до глави канадського уряду, сказавши, що його країна існує лише завдяки США.

Канада живе завдяки Сполученим Штатам. Пам’ятай про це, Марку, наступного разу, коли робитимеш заяви. Дональд Трамп Президент США

Він додав, що Карні "не був вдячним" США, коли виступав на Всесвітньому економічному форумі. Також Трамп заявив, що Канада отримує "багато безкоштовних речей", маючи на увазі майбутню систему протиракетної оборони США "Золотий купол", яка охопить і територію Канади.

Канада отримує багато безкоштовних речей. Вони повинні бути вдячні, але це не так.

Критика від американського президента прозвучала після того, як 20 січня на Всесвітньому економічному форумі прем’єр-міністр Канади виступив з промовою, в якій заявив про "розрив світового порядку", натякаючи на політику Трампа.

Ми бачимо, що відбувається розрив світового порядку. Кінець приємної вигадки минулого і початок суворої реальності, де геополітика — а точніше, геополітика великих сил, "супердержав" — не підпорядковується жодним обмеженням. Коли їх ніщо не стримує. Марк Карні Прем’єр-міністр Канади

Карні наголосив, що "середні" держави, такі як Канада, не є безсилими.