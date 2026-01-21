"Існуєте лише завдяки США". Трамп розкритикував прем'єр-міністра Канади Карні

Президент США Дональд Трамп у Давосі, коментуючи промову канадського прем’єр-міністра Марка Карні, заявив, що Канада існує завдяки Сполученим Штатам.
Головні тези:
- Трамп стверджує, що Канада існує завдяки США, критикуючи прем'єр-міністра Карні за промову у Давосі.
- Президент вказав на відсутність вдячності Карні до США та нагадав про безкоштовну допомогу у сфері протиракетної оборони.
Трамп накинувся на Карні через його промову у Давосі
Трамп розкритикував прем'єр-міністра Канади, який 20 січня в Давосі виголосив промову, заявивши, що міжнародний порядок, очолюваний США та заснований на правилах, закінчився.
Американський президент звернувся до глави канадського уряду, сказавши, що його країна існує лише завдяки США.
Він додав, що Карні "не був вдячним" США, коли виступав на Всесвітньому економічному форумі. Також Трамп заявив, що Канада отримує "багато безкоштовних речей", маючи на увазі майбутню систему протиракетної оборони США "Золотий купол", яка охопить і територію Канади.
Критика від американського президента прозвучала після того, як 20 січня на Всесвітньому економічному форумі прем’єр-міністр Канади виступив з промовою, в якій заявив про "розрив світового порядку", натякаючи на політику Трампа.
Карні наголосив, що "середні" держави, такі як Канада, не є безсилими.
Вони здатні побудувати новий порядок, що враховує наші цінності, серед яких повага до прав людини, сталий розвиток, солідарність, суверенітет і територіальна цілісність різних держав.
