"Существуете только благодаря США". Трамп раскритиковал премьер-министра Канады Карни

Президент США Дональд Трамп в Давосе, комментируя речь канадского премьер-министра Марка Карни, заявил, что Канада существует благодаря Соединенным Штатам.
Главные тезисы
- Дональд Трамп критикует премьер-министра Канады за выступление в Давосе, заявляя, что Канада существует благодаря США.
- Трамп напомнил об оказанной бесплатной помощи в сфере противоракетной обороны Канаде и отметил отсутствие благодарности со стороны Карни.
- Критика президента США после выступления премьер-министра Канады, где был заявлен о 'разрыве мирового порядка', намекая на политику Трампа.
Трамп набросился на Карни из-за его речи в Давосе
Трамп подверг критике премьер-министра Канады, который 20 января в Давосе произнес речь, заявив, что международный порядок, возглавляемый США и основанный на правилах, закончился.
Американский президент обратился к главе канадского правительства, сказав, что его страна существует только благодаря США.
Он добавил, что Карни "не был благодарен" США, когда выступал на Всемирном экономическом форуме. Также Трамп заявил, что Канада получает "многие бесплатные вещи", имея в виду будущую систему противоракетной обороны США "Золотой купол", которая охватит и территорию Канады.
Критика от американского президента прозвучала после того, как 20 января на Всемирном экономическом форуме премьер-министр Канады выступил с речью, в которой заявил о "разрыве мирового порядка", намекая на политику Трампа.
Карни подчеркнул, что "средние" государства, такие как Канада, не бессильны.
Они способны построить новый порядок, учитывающий наши ценности, среди которых уважение прав человека, устойчивое развитие, солидарность, суверенитет и территориальная целостность разных государств.
