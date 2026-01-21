"Существуете только благодаря США". Трамп раскритиковал премьер-министра Канады Карни

Президент США Дональд Трамп в Давосе, комментируя речь канадского премьер-министра Марка Карни, заявил, что Канада существует благодаря Соединенным Штатам.

Трамп набросился на Карни из-за его речи в Давосе

Трамп подверг критике премьер-министра Канады, который 20 января в Давосе произнес речь, заявив, что международный порядок, возглавляемый США и основанный на правилах, закончился.

Американский президент обратился к главе канадского правительства, сказав, что его страна существует только благодаря США.

Канада живет благодаря Соединенным Штатам. Помни об этом, Марко, в следующий раз, когда будешь делать заявления. Дональд Трамп Президент США

Он добавил, что Карни "не был благодарен" США, когда выступал на Всемирном экономическом форуме. Также Трамп заявил, что Канада получает "многие бесплатные вещи", имея в виду будущую систему противоракетной обороны США "Золотой купол", которая охватит и территорию Канады.

Канада получает множество бесплатных вещей. Они должны быть признательны, но это не так. Поделиться

Критика от американского президента прозвучала после того, как 20 января на Всемирном экономическом форуме премьер-министр Канады выступил с речью, в которой заявил о "разрыве мирового порядка", намекая на политику Трампа.

Мы видим, что происходит разрыв мирового порядка. Конец приятного вымысла прошлого и начало строгой реальности, где геополитика — а точнее, геополитика великих сил, "супергосударств" — не подчиняется никаким ограничениям. Когда их ничто не сдерживает. Марк Корни Премьер-министр Канады

Карни подчеркнул, что "средние" государства, такие как Канада, не бессильны.