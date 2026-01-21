"Существуете только благодаря США". Трамп раскритиковал премьер-министра Канады Карни
"Существуете только благодаря США". Трамп раскритиковал премьер-министра Канады Карни

Трамп
Президент США Дональд Трамп в Давосе, комментируя речь канадского премьер-министра Марка Карни, заявил, что Канада существует благодаря Соединенным Штатам.

  • Дональд Трамп критикует премьер-министра Канады за выступление в Давосе, заявляя, что Канада существует благодаря США.
  • Трамп напомнил об оказанной бесплатной помощи в сфере противоракетной обороны Канаде и отметил отсутствие благодарности со стороны Карни.
  • Критика президента США после выступления премьер-министра Канады, где был заявлен о 'разрыве мирового порядка', намекая на политику Трампа.

Трамп набросился на Карни из-за его речи в Давосе

Трамп подверг критике премьер-министра Канады, который 20 января в Давосе произнес речь, заявив, что международный порядок, возглавляемый США и основанный на правилах, закончился.

Американский президент обратился к главе канадского правительства, сказав, что его страна существует только благодаря США.

Канада живет благодаря Соединенным Штатам. Помни об этом, Марко, в следующий раз, когда будешь делать заявления.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Он добавил, что Карни "не был благодарен" США, когда выступал на Всемирном экономическом форуме. Также Трамп заявил, что Канада получает "многие бесплатные вещи", имея в виду будущую систему противоракетной обороны США "Золотой купол", которая охватит и территорию Канады.

Канада получает множество бесплатных вещей. Они должны быть признательны, но это не так.

Критика от американского президента прозвучала после того, как 20 января на Всемирном экономическом форуме премьер-министр Канады выступил с речью, в которой заявил о "разрыве мирового порядка", намекая на политику Трампа.

Мы видим, что происходит разрыв мирового порядка. Конец приятного вымысла прошлого и начало строгой реальности, где геополитика — а точнее, геополитика великих сил, "супергосударств" — не подчиняется никаким ограничениям. Когда их ничто не сдерживает.

Марк Корни

Марк Корни

Премьер-министр Канады

Карни подчеркнул, что "средние" государства, такие как Канада, не бессильны.

Они способны построить новый порядок, учитывающий наши ценности, среди которых уважение прав человека, устойчивое развитие, солидарность, суверенитет и территориальная целостность разных государств.

