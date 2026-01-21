Італія не збирається вступати до Ради миру Трампа

Міністр економіки Італії Джанкарло Джорджетті заявив у середу, що приєднання його країни до Ради миру, запропонованої президентом США Дональдом Трампом для управління сектором Гази, виглядає "проблематичним".

Італія відмовить Трампу щодо вступу до Ради миру

Виступаючи на заході в Римі Джорджетті сказав, що "є деякі проблеми" щодо участі Італії в ініціативі Трампа.

Італійська щоденна газета Corriere della Sera з посиланням на джерела повідомила, що країна не братиме участі у Раді миру. Видання зазначає, що членство в цій ініціативі може порушити конституцію.

Згідно з конституцією Італії, країна може вступати до міжнародних організацій, які забезпечують "мир і справедливість між народами" лише "на рівних умовах з іншими державами", що є несумісним з верховенством президента США в Раді миру.

22 січня на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі Трамп має очолити церемонію створення Ради миру. Поширити

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, яка має теплі стосунки з президентом США, навряд чи відвідає захід, повідомляє Reuters.

Запрошення приєднатися до Ради було адресовано приблизно 60 країнам. Лише деякі з них, зокрема Угорщина, Азербайджан, Ізраїль, Об'єднані Арабські Емірати та Пакистан, поки що прийняли запрошення без застережень.

20 січня самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко підписав документ про приєднання країни до Ради миру на запрошення американського лідера Дональда Трампа.

Трамп запросив до членства в організації Росію.

За планами президента США, Рада миру щодо Гази повинна бути створена під ширшою парасолькою Ради миру, для участі у якій президент США Дональд Трамп збирається вимагати від держав по мільярду доларів.