Италия не собирается вступать в Совет мира Трампа

Министр экономики Италии Джанкарло Джорджетти заявил в среду, что присоединение его страны к Совету мира, предложенному президентом США Дональдом Трампом для управления сектором Газа, выглядит "проблематичным".

Италия откажет Трампу насчет вступления в Совет мира

Выступая на западе в Риме, Джорджетти сказал, что "есть некоторые проблемы" по участию Италии в инициативе Трампа.

Итальянская ежедневная газета Corriere della Sera со ссылкой на источники сообщила, что страна не будет участвовать в Совете мира. Издание отмечает, что членство по этой инициативе может нарушить конституцию.

Согласно конституции Италии, страна может вступать в международные организации, обеспечивающие "мир и справедливость между народами" лишь "на равных условиях с другими государствами", что несовместимо с верховенством президента США в Совете мира.

22 января на полях Всемирного экономического форума в Давосе Трамп должен возглавить церемонию создания Совета мира. Поделиться

Премьер-министр Италии Джорджа Мэлони, имеющая теплые отношения с президентом США, вряд ли посетит мероприятие, сообщает Reuters.

Приглашение присоединиться к Совету было адресовано примерно 60 странам. Лишь некоторые из них, в том числе Венгрия, Азербайджан, Израиль, Объединенные Арабские Эмираты и Пакистан, пока приняли приглашение без оговорок.

20 января самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал документ о присоединении страны к Совету мира по приглашению американского лидера Дональда Трампа.

Трамп пригласил в членство в организации Россию.

По планам президента США, Совет мира по Газе должен быть создан под более широким зонтиком Совета мира, для участия в котором президент США Дональд Трамп собирается потребовать от государств по миллиарду долларов.