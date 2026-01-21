Италия не собирается вступать в Совет мира Трампа

Министр экономики Италии Джанкарло Джорджетти заявил в среду, что присоединение его страны к Совету мира, предложенному президентом США Дональдом Трампом для управления сектором Газа, выглядит "проблематичным".
Главные тезисы
- Италия отказывается участвовать в Совете мира Трампа из-за конституционных ограничений, которые предусматривают равные условия с другими государствами.
- Присоединение к инициативе Трампа может нарушить принципы конституции Италии, о чем предупредил министр экономики.
Италия откажет Трампу насчет вступления в Совет мира
Выступая на западе в Риме, Джорджетти сказал, что "есть некоторые проблемы" по участию Италии в инициативе Трампа.
Итальянская ежедневная газета Corriere della Sera со ссылкой на источники сообщила, что страна не будет участвовать в Совете мира. Издание отмечает, что членство по этой инициативе может нарушить конституцию.
Согласно конституции Италии, страна может вступать в международные организации, обеспечивающие "мир и справедливость между народами" лишь "на равных условиях с другими государствами", что несовместимо с верховенством президента США в Совете мира.
Премьер-министр Италии Джорджа Мэлони, имеющая теплые отношения с президентом США, вряд ли посетит мероприятие, сообщает Reuters.
Приглашение присоединиться к Совету было адресовано примерно 60 странам. Лишь некоторые из них, в том числе Венгрия, Азербайджан, Израиль, Объединенные Арабские Эмираты и Пакистан, пока приняли приглашение без оговорок.
20 января самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал документ о присоединении страны к Совету мира по приглашению американского лидера Дональда Трампа.
Трамп пригласил в членство в организации Россию.
По планам президента США, Совет мира по Газе должен быть создан под более широким зонтиком Совета мира, для участия в котором президент США Дональд Трамп собирается потребовать от государств по миллиарду долларов.
