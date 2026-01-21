Трамп передумал вводить пошлины против стран Европы — что произошло
Трамп передумал вводить пошлины против стран Европы — что произошло

Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что сформировал основу для предстоящего соглашения по Гренландии во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Главные тезисы

  • Трамп сформировал основу для предстоящего соглашения по Гренландии во время встречи с генеральным секретарем НАТО, что уберегло европейские страны от введения пошлин.
  • Президент США выразил намерение разработать соглашение о Гренландии, которое также затронет противоракетную оборону и будет благоприятным для НАТО и США.

Трамп заявил о подготовке соглашения по Гренландии

Об этом он сообщил в своей социальной сети Truth Social.

Трамп написал, что благодаря договоренностям с Рютте он не планирует вводить пошлины против европейских стран.

Президент США не привел деталей соглашения, но отметил, что оно будет "прекрасным" для Соединенных Штатов и НАТО.

На основе очень продуктивной встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте мы сформировали основу будущего соглашения по Гренландии и, фактически, всего Арктического региона. Это решение, если оно будет реализовано, будет отлично для Соединенных Штатов Америки и всех стран НАТО.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Он отметил, что продолжаются обсуждения вокруг "Золотого купола" — системы противоракетной обороны США, которая должна покрыть также и Гренландию.

Пост Трампа

За переговоры о соглашении будут отвечать вице-президент США Джей Ди Венс, государственный секретарь Марко Рубио и специальный посланник Стив Виткофф, написал Трамп.

Напомним, 21 января на выступлении в Давосе Трамп пообещал не использовать военную силу для захвата Гренландии, однако повторил свое желание контролировать остров.

