Трамп оголосив глобальні мита для всіх країн

Американський лідер Дональд Трамп офіційно підтвердив, що підписав указ про запровадження 10-відсоткових глобальних мит для всіх країн, про який він повідомляв раніше.

Трамп знову посилює тиск на інші країни

Для мене велика честь підписати в Овальному кабінеті указ про введення 10-відсоткових глобальних мит для всіх країн, який набуде чинності майже негайно. Дональд Трамп Президент США

Фото: скриншот

Як уже згадувалося раніше, очільник Білого дому публічно попереджував, що запровадиьт 10-відсотковий глобальний тариф відповідно до торгового закону, відомого як Розділ 122.

Американські журналісти одразу звернули увагу на те, вказані тарифи будуть залишатися чинними лише протягом 150 днів, якщо Конгрес США не погодиться пролонгувати їхню дію.

Команда Дональда Трампа уже уточнила, що указ президента про нові тарифи набуде чинності 24 лютого.

Ще не так давно американський лідер стверджував, що тепер "будуть використані інші альтернативи" замість мит, які Верховний суд визнав незаконними.

Нагадаємо, що Верховний суд США ухвалив це рішення 20 лютого 2026 року.