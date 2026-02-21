Трамп оголосив глобальні мита для всіх країн
Категорія
Економіка
Дата публікації

Трамп оголосив глобальні мита для всіх країн

Donald Trump
Трамп знову посилює тиск на інші країни
Read in English

Американський лідер Дональд Трамп офіційно підтвердив, що підписав указ про запровадження 10-відсоткових глобальних мит для всіх країн, про який він повідомляв раніше.

Головні тези:

  • Нові тарифи будуть діяти лише протягом 150 днів.
  •  Для їх пролонгування знадобиться згода Конгресу США.

Трамп знову посилює тиск на інші країни

Для мене велика честь підписати в Овальному кабінеті указ про введення 10-відсоткових глобальних мит для всіх країн, який набуде чинності майже негайно.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Фото: скриншот

Як уже згадувалося раніше, очільник Білого дому публічно попереджував, що запровадиьт 10-відсотковий глобальний тариф відповідно до торгового закону, відомого як Розділ 122.

Американські журналісти одразу звернули увагу на те, вказані тарифи будуть залишатися чинними лише протягом 150 днів, якщо Конгрес США не погодиться пролонгувати їхню дію.

Команда Дональда Трампа уже уточнила, що указ президента про нові тарифи набуде чинності 24 лютого.

Ще не так давно американський лідер стверджував, що тепер "будуть використані інші альтернативи" замість мит, які Верховний суд визнав незаконними.

Нагадаємо, що Верховний суд США ухвалив це рішення 20 лютого 2026 року.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Люди Трампа таємно відновлюють бізнес з Росією
Трамп
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Верховний суд США скасував більшість масштабних мит Трампа
Трамп
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Нові мита. Трамп лютує через рішення Верховного суду США
The White House
Трамп

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?