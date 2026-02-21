Трамп объявил глобальные пошлины для всех стран
Трамп объявил глобальные пошлины для всех стран

Donald Trump
Трамп снова усиливает давление на другие страны
Американский лидер Дональд Трамп официально подтвердил, что подписал указ о введении 10-процентных глобальных пошлин для всех стран, о котором он сообщал ранее.

  • Новые тарифы будут действовать только в течение 150 дней.
  • Для их пролонгирования потребуется согласие Конгресса США.

Для меня большая честь подписать в Овальном кабинете указ о введении 10-процентных глобальных пошлин для всех стран, который вступит в силу почти немедленно.

Как уже упоминалось ранее, глава Белого дома публично предупреждал, что введет 10-процентный глобальный тариф в соответствии с торговым законом, известным как Глава 122.

Американские журналисты сразу обратили внимание на то, что указанные тарифы будут оставаться в силе только в течение 150 дней, если Конгресс США не согласится пролонгировать их действие.

Команда Дональда Трампа уже уточнила, что указ президента о новых тарифах вступит в силу 24 февраля.

Еще недавно американский лидер утверждал, что теперь "будут использованы другие альтернативы" вместо пошлин, которые Верховный суд признал незаконными.

Напомним, что Верховный суд США принял это решение 20 февраля 2026 года.

