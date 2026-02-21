Трамп пообещал повысить глобальные пошлины до 15%
Трамп пообещал повысить глобальные пошлины до 15%

Donald Trump
Трамп
21 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что вместо глобальных пошлин для всех стран в 10% решил повысить тариф до 15%.

Главные тезисы

  • Дональд Трамп решил повысить глобальные пошлины для всех стран до 15% вместо 10%.
  • Увеличение глобальных пошлин может иметь негативные последствия для мировой экономики и торговли.

Трамп снова повышает глобальные пошлины

Об этом Авн написал в своей соцсети Truth Social.

Прошу считать это заявление подтверждением того, что я, как президент Соединенных Штатов Америки, немедленно повышаю 10-процентную глобальную пошлину для всех стран — многие десятилетия «обдирали» США без ответа (пока не появился я!) — до максимально разрешенного и юридически проверенного уровня в 15%.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Он добавил, что делает это "на основании всестороннего, детального и полного анализа абсурдного, плохо написанного и чрезвычайно антиамериканского решения относительно пошлин, принятого вчера, после многих месяцев раздумий, Верховным судом Соединенных Штатов".

Пост Трампа

Напомним, что только сегодня утром Трамп официально подтвердил, что подписал указ о введении 10-процентных глобальных пошлин для всех стран, о котором он сообщал ранее.

Трамп снова усиливает давление на другие страны

