Трамп пообещал повысить глобальные пошлины до 15%

21 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что вместо глобальных пошлин для всех стран в 10% решил повысить тариф до 15%.
Главные тезисы
- Дональд Трамп решил повысить глобальные пошлины для всех стран до 15% вместо 10%.
- Увеличение глобальных пошлин может иметь негативные последствия для мировой экономики и торговли.
Трамп снова повышает глобальные пошлины
Об этом Авн написал в своей соцсети Truth Social.
Он добавил, что делает это "на основании всестороннего, детального и полного анализа абсурдного, плохо написанного и чрезвычайно антиамериканского решения относительно пошлин, принятого вчера, после многих месяцев раздумий, Верховным судом Соединенных Штатов".
Напомним, что только сегодня утром Трамп официально подтвердил, что подписал указ о введении 10-процентных глобальных пошлин для всех стран, о котором он сообщал ранее.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-