Армія оборони Ізраїлю повідомила про ліквідацію 7-х військових посадовців іранських сил безпеки, включно з командувачем Корпусу ісламської революційної гвардії.
Головні тези:
- ЦАХАЛ підтвердив ліквідацію 7 військових топпосадовців Ірану, включаючи командувача Корпусу ісламської революційної гвардії та інших високопосадовців.
- Серед загиблих були ключові фігури, відповідальні за ракетні та дронові атаки на Ізраїль, підтримку проіранських угруповань та розвиток ядерної, біологічної та хімічної зброї.
Ізраїль ліквідував 7 представників іранського генералітету
Розвідка Ізраїлю визначила два місця в Тегерані, де зібралися високопосадовці іранських сил безпеки.
ЦАХАЛ заявляє, що може підтвердити загибель наступних чиновників під час ударів:
Алі Шамхані, головний радник верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.
Мохаммад Пакпур, командувач КВІР. ЦАХАЛ заявляє, що Пакпур очолював "план Ірану щодо знищення Ізраїлю" і був відповідальним за ракетні та дронові атаки на Ізраїль, підтримував проіранські угруповання та "ефективно керував жорстоким придушенням іранських протестувальників під час внутрішніх протестів минулого місяця".
Салах Асаді, начальник розвідки в штабі військової надзвичайної ситуації Ірану та старший офіцер розвідки генерального штабу збройних сил Ірану.
Мохаммад Ширазі, керівник військового бюро Хаменеї з 1989 року. Він був відповідальним за "зв'язки між вищим командуванням збройних сил і лідером, а також був центральною фігурою у вищих ешелонах іранського терористичного режиму".
Азіз Насірзаде, міністр оборони Ірану, колишній керівник іранських повітряних сил і заступник начальника штабу. Він був відповідальним за "промисловість, що виробляє ракети великої дальності та зброю, яка передається представникам режиму, а також за організацію SPND, яка просувала проекти в галузі ядерної, біологічної та хімічної зброї".
Хоссейн Джабал-Амеліан, голова SPND (Організація оборонних інновацій та досліджень). Він був відповідальним за "розробку передових технологій та зброї для режиму" та просував "проекти протягом багатьох років у сферах ядерної, біологічної та хімічної зброї".
Реза Мозафарі-Ніа, колишній голова SPND. Він "просував зусилля з розробки ядерної зброї".
Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї та командувач Корпусу вартових ісламської революції Ірану генерал Мохаммад Пакпур загинули унаслідок ранкових ударів в Ірані 28 лютого, пишуть ізраїльські медіа з посиланням на джерела.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-