ЦАХАЛ підтвердив ліквідацію 7 військових топпосадовців Ірану
Категорія
Світ
Дата публікації

ЦАХАЛ підтвердив ліквідацію 7 військових топпосадовців Ірану

Іран
Read in English
Джерело:  The Times of Israel

Армія оборони Ізраїлю повідомила про ліквідацію 7-х військових посадовців іранських сил безпеки, включно з командувачем Корпусу ісламської революційної гвардії.

Головні тези:

  • ЦАХАЛ підтвердив ліквідацію 7 військових топпосадовців Ірану, включаючи командувача Корпусу ісламської революційної гвардії та інших високопосадовців.
  • Серед загиблих були ключові фігури, відповідальні за ракетні та дронові атаки на Ізраїль, підтримку проіранських угруповань та розвиток ядерної, біологічної та хімічної зброї.

Ізраїль ліквідував 7 представників іранського генералітету

Розвідка Ізраїлю визначила два місця в Тегерані, де зібралися високопосадовці іранських сил безпеки.

ЦАХАЛ заявляє, що може підтвердити загибель наступних чиновників під час ударів:

  • Алі Шамхані, головний радник верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.

  • Мохаммад Пакпур, командувач КВІР. ЦАХАЛ заявляє, що Пакпур очолював "план Ірану щодо знищення Ізраїлю" і був відповідальним за ракетні та дронові атаки на Ізраїль, підтримував проіранські угруповання та "ефективно керував жорстоким придушенням іранських протестувальників під час внутрішніх протестів минулого місяця".

  • Салах Асаді, начальник розвідки в штабі військової надзвичайної ситуації Ірану та старший офіцер розвідки генерального штабу збройних сил Ірану.

  • Мохаммад Ширазі, керівник військового бюро Хаменеї з 1989 року. Він був відповідальним за "зв'язки між вищим командуванням збройних сил і лідером, а також був центральною фігурою у вищих ешелонах іранського терористичного режиму".

  • Азіз Насірзаде, міністр оборони Ірану, колишній керівник іранських повітряних сил і заступник начальника штабу. Він був відповідальним за "промисловість, що виробляє ракети великої дальності та зброю, яка передається представникам режиму, а також за організацію SPND, яка просувала проекти в галузі ядерної, біологічної та хімічної зброї".

  • Хоссейн Джабал-Амеліан, голова SPND (Організація оборонних інновацій та досліджень). Він був відповідальним за "розробку передових технологій та зброї для режиму" та просував "проекти протягом багатьох років у сферах ядерної, біологічної та хімічної зброї".

  • Реза Мозафарі-Ніа, колишній голова SPND. Він "просував зусилля з розробки ядерної зброї".

Ліквідовані іранські генерали

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї та командувач Корпусу вартових ісламської революції Ірану генерал Мохаммад Пакпур загинули унаслідок ранкових ударів в Ірані 28 лютого, пишуть ізраїльські медіа з посиланням на джерела.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Тіло лідера Ірану Хаменеї знайшли у руїнах його резиденції
Хаменеї
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Іран нахабно оголосив про готовність до тривалої війни
Іран
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп назвав головні причини початку військової операції проти Ірану
Трамп

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?