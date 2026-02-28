ЦАХАЛ підтвердив ліквідацію 7 військових топпосадовців Ірану

Розвідка Ізраїлю визначила два місця в Тегерані, де зібралися високопосадовці іранських сил безпеки.

ЦАХАЛ заявляє, що може підтвердити загибель наступних чиновників під час ударів:

Алі Шамхані, головний радник верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.

Мохаммад Пакпур, командувач КВІР. ЦАХАЛ заявляє, що Пакпур очолював "план Ірану щодо знищення Ізраїлю" і був відповідальним за ракетні та дронові атаки на Ізраїль, підтримував проіранські угруповання та "ефективно керував жорстоким придушенням іранських протестувальників під час внутрішніх протестів минулого місяця".

Салах Асаді, начальник розвідки в штабі військової надзвичайної ситуації Ірану та старший офіцер розвідки генерального штабу збройних сил Ірану.

Мохаммад Ширазі, керівник військового бюро Хаменеї з 1989 року. Він був відповідальним за "зв'язки між вищим командуванням збройних сил і лідером, а також був центральною фігурою у вищих ешелонах іранського терористичного режиму".

Азіз Насірзаде, міністр оборони Ірану, колишній керівник іранських повітряних сил і заступник начальника штабу. Він був відповідальним за "промисловість, що виробляє ракети великої дальності та зброю, яка передається представникам режиму, а також за організацію SPND, яка просувала проекти в галузі ядерної, біологічної та хімічної зброї".

Хоссейн Джабал-Амеліан, голова SPND (Організація оборонних інновацій та досліджень). Він був відповідальним за "розробку передових технологій та зброї для режиму" та просував "проекти протягом багатьох років у сферах ядерної, біологічної та хімічної зброї".