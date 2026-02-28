Тіло лідера Ірану Хаменеї знайшли у руїнах його резиденції

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї загинув після удару, завданого у рамках спільної військової операції Ізраїлю та США, яка розпочалася вранці 28 лютого та була спрямована проти ключових фігур Тегерану.
Головні тези:
- Загибель аятоли Хаменеї після удару, завданого Ізраїлем та США.
- Ізраїльські медіа повідомляють про втрату зв'язку з Верховним лідером Ірану.
- Біньямін Нетаньяху підтверджує удар та наголошує на необхідності змін в Ірані.
Аятола Хаменеї загинув
Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї та командувач Корпусу вартових ісламської революції Ірану генерал Мохаммад Пакпур загинули унаслідок ранкових ударів в Ірані 28 лютого.
Про це заявили ізраїльські медіа The Times of Israel та 12 канал, посилаючись на співрозмовників в Ізраїлі.
Журналіст ізраїльського "12 Каналу" Аміт Сегал повідомив, що на комплекс Хаменеї було скинуто 30 бомб і лідер Ірану "майже напевно" загинув.
Це підтверджує і прем'єр Ізраїлю Біньямин Нетаньяху.
Він підтвердив, що Ізраїль завдав удару по резиденції Хаменеї.
Пізніше найбільше іранське опозиційне медіа Iran International повідомило про смерть радника Хаменеї Алі Шамхані. Його вбили авіаудари США й Ізраїлю.
В Ірані обіцяли пізніше опублікувати звернення Хаменеї.
Медіа опублікували супутникові фото резиденції Алі Хаменеї після, ймовірно, ракетного удару. Будівля зазнала суттєвих ушкоджень.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявляв, що метою операції Ізраїлю та США є усунення режиму аятоли.
Настав час для всіх верств народу в Ірані... зняти ярмо тиранії і започаткувати вільний і миролюбний Іран.
