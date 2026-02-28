Тіло лідера Ірану Хаменеї знайшли у руїнах його резиденції

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї загинув після удару, завданого у рамках спільної військової операції Ізраїлю та США, яка розпочалася вранці 28 лютого та була спрямована проти ключових фігур Тегерану.

Аятола Хаменеї загинув

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї та командувач Корпусу вартових ісламської революції Ірану генерал Мохаммад Пакпур загинули унаслідок ранкових ударів в Ірані 28 лютого.

Про це заявили ізраїльські медіа The Times of Israel та 12 канал, посилаючись на співрозмовників в Ізраїлі.

Медіа пишуть, що щодо вбивства Хаменеї є "зростаючі ознаки". Раніше повідомлялося, що Хаменеї "щонайменше був поранений", і ця оцінка ґрунтувалась не на супутникових знімках, які показують зруйновану президентську резиденцію Хаменеї, а на інформації з анонімних джерел. Поширити

Журналіст ізраїльського "12 Каналу" Аміт Сегал повідомив, що на комплекс Хаменеї було скинуто 30 бомб і лідер Ірану "майже напевно" загинув.

Це підтверджує і прем'єр Ізраїлю Біньямин Нетаньяху.

Є багато ознак того, що Хаменеї вже не живий. Біньямин Нетаньяху Прем'єр-міністр Ізраїлю

Він підтвердив, що Ізраїль завдав удару по резиденції Хаменеї.

Вважається, що внаслідок ударів могли загинути міністр оборони Ірану Амір Насірзаде та командир Революційної гвардії Мохаммед Пакпур. Поширити

Пізніше найбільше іранське опозиційне медіа Iran International повідомило про смерть радника Хаменеї Алі Шамхані. Його вбили авіаудари США й Ізраїлю.

В Ірані обіцяли пізніше опублікувати звернення Хаменеї.

Медіа опублікували супутникові фото резиденції Алі Хаменеї після, ймовірно, ракетного удару. Будівля зазнала суттєвих ушкоджень.

Резиденція Хаменеї після та до удару

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявляв, що метою операції Ізраїлю та США є усунення режиму аятоли.