Тіло лідера Ірану Хаменеї знайшли у руїнах його резиденції
Категорія
Світ
Дата публікації

Тіло лідера Ірану Хаменеї знайшли у руїнах його резиденції

Хаменеї
Джерело:  The Times of Israel

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї загинув після удару, завданого у рамках спільної військової операції Ізраїлю та США, яка розпочалася вранці 28 лютого та була спрямована проти ключових фігур Тегерану.

Головні тези:

  • Загибель аятоли Хаменеї після удару, завданого Ізраїлем та США.
  • Ізраїльські медіа повідомляють про втрату зв'язку з Верховним лідером Ірану.
  • Біньямін Нетаньяху підтверджує удар та наголошує на необхідності змін в Ірані.

Аятола Хаменеї загинув

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї та командувач Корпусу вартових ісламської революції Ірану генерал Мохаммад Пакпур загинули унаслідок ранкових ударів в Ірані 28 лютого.

Про це заявили ізраїльські медіа The Times of Israel та 12 канал, посилаючись на співрозмовників в Ізраїлі.

Медіа пишуть, що щодо вбивства Хаменеї є "зростаючі ознаки". Раніше повідомлялося, що Хаменеї "щонайменше був поранений", і ця оцінка ґрунтувалась не на супутникових знімках, які показують зруйновану президентську резиденцію Хаменеї, а на інформації з анонімних джерел.

Журналіст ізраїльського "12 Каналу" Аміт Сегал повідомив, що на комплекс Хаменеї було скинуто 30 бомб і лідер Ірану "майже напевно" загинув.

Це підтверджує і прем'єр Ізраїлю Біньямин Нетаньяху.

Є багато ознак того, що Хаменеї вже не живий.

Біньямин Нетаньяху

Біньямин Нетаньяху

Прем'єр-міністр Ізраїлю

Він підтвердив, що Ізраїль завдав удару по резиденції Хаменеї.

Вважається, що внаслідок ударів могли загинути міністр оборони Ірану Амір Насірзаде та командир Революційної гвардії Мохаммед Пакпур.

Пізніше найбільше іранське опозиційне медіа Iran International повідомило про смерть радника Хаменеї Алі Шамхані. Його вбили авіаудари США й Ізраїлю.

В Ірані обіцяли пізніше опублікувати звернення Хаменеї.

Медіа опублікували супутникові фото резиденції Алі Хаменеї після, ймовірно, ракетного удару. Будівля зазнала суттєвих ушкоджень.

Резиденція Хаменеї після та до удару

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявляв, що метою операції Ізраїлю та США є усунення режиму аятоли.

Настав час для всіх верств народу в Ірані... зняти ярмо тиранії і започаткувати вільний і миролюбний Іран.

Іран атакує балістикою Ізраїль та бази США — відео
Новий конфлікт на Близькому Сході стрімко загострюється
Ізраїль завдав "дуже успішних" ударів по лідерах Ірану
Ізраїль налаштований знищити всіх ватажків іранського режиму
Ізраїль завдав масштабного удару по стратегічних об'єктах ППО Ірану
Israel Defense Forces
Ізраїль

