Тело лидера Ирана Хаменеи обнаружили в руинах его резиденции

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи погиб после удара, нанесенного в рамках совместной военной операции Израиля и США, которая началась утром 28 февраля и была направлена против ключевых фигур Тегерана.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи и командующий Корпусом стражей исламской революции Ирана генерал Мохаммад Пакпур погибли в результате утренних ударов в Иране 28 февраля.

Об этом заявили израильские СМИ The Times of Israel и 12 канал, ссылаясь на собеседников в Израиле.

СМИ пишут, что по убийству Хаменеи есть "растущие признаки". Ранее сообщалось, что Хаменеи "по меньшей мере был ранен", и эта оценка основывалась не на спутниковых снимках, показывающих разрушенную президентскую резиденцию Хаменеи, а на информации из анонимных источников.

Журналист израильского "12 Канала" Амит Сегал сообщил, что на комплекс Хаменеи было сброшено 30 бомб и лидер Ирана "почти наверняка" погиб.

Это подтверждает и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

Есть много признаков того, что Хаменеи уже не жив. Биньямин Нетаньяху Премьер-министр Израиля

Он подтвердил, что Израиль нанес удар по резиденции Хаменеи.

Считается, что в результате ударов могли погибнуть министр обороны Ирана Амир Насирзаде и командир Революционной гвардии Мохаммед Пакпур.

Позже крупнейшее иранское оппозиционное медиа Iran International сообщило о смерти советника Хаменеи Али Шамхани. Его убили авиаудары США и Израиля.

В Иране обещали позже опубликовать обращение Хаменеи.

СМИ опубликовали спутниковые фото резиденции Али Хаменеи после, вероятно, ракетного удара. Здание получило существенные повреждения.

Резиденция Хаменеи после и до удара

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что целью операции Израиля и США является устранение режима аятоллы.