Тело лидера Ирана Хаменеи обнаружили в руинах его резиденции

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи погиб после удара, нанесенного в рамках совместной военной операции Израиля и США, которая началась утром 28 февраля и была направлена против ключевых фигур Тегерана.
Главные тезисы
- Али Хаменеи погиб после удара Израиля и США.
- Биньямин Нетаньяху подтверждает удар и призывает к изменениям в Иране.
- Израиль и США направили операцию на устранение режима аятоллы.
Аятолла Хаменеи погиб
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи и командующий Корпусом стражей исламской революции Ирана генерал Мохаммад Пакпур погибли в результате утренних ударов в Иране 28 февраля.
Об этом заявили израильские СМИ The Times of Israel и 12 канал, ссылаясь на собеседников в Израиле.
Журналист израильского "12 Канала" Амит Сегал сообщил, что на комплекс Хаменеи было сброшено 30 бомб и лидер Ирана "почти наверняка" погиб.
Это подтверждает и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.
Он подтвердил, что Израиль нанес удар по резиденции Хаменеи.
Позже крупнейшее иранское оппозиционное медиа Iran International сообщило о смерти советника Хаменеи Али Шамхани. Его убили авиаудары США и Израиля.
В Иране обещали позже опубликовать обращение Хаменеи.
СМИ опубликовали спутниковые фото резиденции Али Хаменеи после, вероятно, ракетного удара. Здание получило существенные повреждения.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что целью операции Израиля и США является устранение режима аятоллы.
Пора для всех слоев народа в Иране... снять иго тирании и положить начало свободному и миролюбивому Ирану.
