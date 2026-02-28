Израиль нанес масштабный удар по стратегическим объектам ПВО Ирана
Израиль нанес масштабный удар по стратегическим объектам ПВО Ирана

Israel Defense Forces
Израиль
Израильские военные нанесли масштабный удар по стратегическим объектам противовоздушной обороны Ирана, существенно ограничив возможности Тегерана.

Главные тезисы

  • Израильские военные нанесли масштабный удар по объектам ПВО Ирана, ограничив оборонные возможности Тегерана.
  • Атака коснулась ключевых систем противовоздушной обороны Ирана, включая передовые зенитно-ракетные установки.

Израиль атаковал ПВО Ирана: какие последствия

По информации военных, во время операции, основанной на точных разведывательных данных, под удар попали ключевые системы ПВО иранского режима.

В частности, в районе Керманшаха на западе Ирана была поражена передовая зенитно-ракетная установка SA-65.

Результаты атаки Израиля по Ирану

В ЦАХАЛе подчеркнули стратегическое значение этой атаки.

Эти удары были произведены с целью установления и усиления свободы действий ВВС Израиля над воздушной территорией Ирана.

Военное командование Израиля отмечает, что операция "Рик льва" стала серьезным ударом по оборонному потенциалу Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Главной целью действий Израиля называют ослабление военных способностей врага и предотвращение угроз в направлении внутреннего фронта государства Израиль.

