Ізраїль завдав масштабного удару по стратегічних об'єктах ППО Ірану

Ізраїльські військові завдали масштабного удару по стратегічних об'єктах протиповітряної оборони Ірану, суттєво обмеживши можливості Тегерана.
Головні тези:
- Ізраїльські війська здійснили масштабний удар по стратегічних об'єктах ППО Ірану, спрямований на обмеження оборонних можливостей Тегерана.
- Атака стосувалася ключових систем протиповітряної оборони Ірану, включаючи передові зенітно-ракетні установки, що має велике стратегічне значення.
Ізраїль атакував ППО Ірану: які наслідки
За інформацією військових, під час операції, що базувалася на точних розвідувальних даних, під удар потрапили ключові системи ППО іранського режиму.
Зокрема, у районі Керманшаха на заході Ірану була уражена передова зенітно-ракетна установка SA-65.
У ЦАХАЛ підкреслили стратегічне значення цієї атаки.
Військове командування Ізраїлю зазначає, що операція "Рик лева" стала серйозним ударом по оборонному потенціалу Корпусу вартових ісламської революції (КВІР).
Головною метою дій Ізраїлю називають послаблення військових спроможностей ворога та запобігання загрозам у напрямку внутрішнього фронту Держави Ізраїль.
