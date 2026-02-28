Ізраїль завдав масштабного удару по стратегічних об'єктах ППО Ірану
Ізраїль завдав масштабного удару по стратегічних об'єктах ППО Ірану

Israel Defense Forces
Ізраїль
Read in English

Ізраїльські військові завдали масштабного удару по стратегічних об'єктах протиповітряної оборони Ірану, суттєво обмеживши можливості Тегерана.

Головні тези:

  • Ізраїльські війська здійснили масштабний удар по стратегічних об'єктах ППО Ірану, спрямований на обмеження оборонних можливостей Тегерана.
  • Атака стосувалася ключових систем протиповітряної оборони Ірану, включаючи передові зенітно-ракетні установки, що має велике стратегічне значення.

Ізраїль атакував ППО Ірану: які наслідки

За інформацією військових, під час операції, що базувалася на точних розвідувальних даних, під удар потрапили ключові системи ППО іранського режиму.

Зокрема, у районі Керманшаха на заході Ірану була уражена передова зенітно-ракетна установка SA-65.

Результати атаки Ізраїлю по Ірану

У ЦАХАЛ підкреслили стратегічне значення цієї атаки.

Ці удари були проведені з метою встановлення та посилення свободи дій ВПС Ізраїлю над повітряною територією Ірану.

Військове командування Ізраїлю зазначає, що операція "Рик лева" стала серйозним ударом по оборонному потенціалу Корпусу вартових ісламської революції (КВІР).

Головною метою дій Ізраїлю називають послаблення військових спроможностей ворога та запобігання загрозам у напрямку внутрішнього фронту Держави Ізраїль.

