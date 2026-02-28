Ізраїль завдав "дуже успішних" ударів по лідерах Ірану

Згідно з даними видання The Times of Israel, 28 лютого головними цілями для ліквідації для Ізраїлю були верховний лідер Ірану Алі Хаменеї та президент Масуд Пезешкіан.

Ізраїль хоче знищити всіх ватажків іранського режиму

Як стверджують журналісти, вони поспілкувалися з ізраїльським посадовцем, який говорив на умовах анонімності.

Останній заявив ЗМІ, що під удари ЦАХАЛ потрапили високопоставлені командири іранського режиму, а також військові керівники.

Інсайдер чітко дав зрозуміти, що результати цих атак наразі уточнюються.

Іранське інформаційне агентство Tasnim продовжує стверджувати, що президент Пезешкіан "повністю здоровий".

Однак ізраїльський “Канал 12” заявив, що офіційний Тель-Авів оцінює удари як "дуже успішні" у досягненні мети ліквідації іранського керівництва.

За словами журналістів, така оцінка стосується високопоставлених командирів та президента Масуд Пезешкіан.

Однак, мовляв, поки не вдалося дізнатися, що сталося з Хаменеї.

На цьому тлі видання NYT опублікувало знімки резиденції верховного лідера Ірану Алі Хаменеї після ударів з боку США та Ірану.

Іранський режим уже заявив, що він не збирається капітулювати та налаштований воювати, аж поки не переможе.