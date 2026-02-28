Израиль нанес "очень успешные" удары по лидерам Ирана

Согласно данным издания The Times of Israel, 28 февраля главными целями для ликвидации для Израиля были верховный лидер Ирана Али Хаменеи и президент Масуд Пезешкиан.

Израиль хочет уничтожить всех лидеров иранского режима

Как утверждают журналисты, они пообщались с израильским чиновником, говорившим на условиях анонимности.

Последний заявил СМИ, что под удары ЦАХАЛ попали высокопоставленные командиры иранского режима, а также военные руководители.

Инсайдер четко дал понять, что результаты этих атак сейчас уточняются.

Иранское информационное агентство Tasnim продолжает утверждать, что президент Пезешкиан "полностью здоров".

Однако израильский канал 12 заявил, что официальный Тель-Авив оценивает удары как "очень успешные" в достижении цели ликвидации иранского руководства.

По словам журналистов, такая оценка касается высокопоставленных командиров и президента Масуда Пезешкиана.

Однако, мол, пока не удалось узнать, что произошло с Хаменеи.

На этом фоне NYT опубликовало снимки резиденции верховного лидера Ирана Али Хаменеи после ударов со стороны США и Ирана.

Иранский режим уже заявил, что он не собирается капитулировать и настроен воевать, пока не победит.