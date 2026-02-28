Іран нахабно оголосив про готовність до тривалої війни

Іран заявляє про готовність до тривалої війни та планує продовжувати наступальні дії до "покарання агресора". При цьому ракетний потенціал країни нібито не зазнав суттєвих втрат.
Головні тези:
- Іран оголосив про готовність до тривалої війни та намір продовжувати наступальні дії для покарання агресора.
- За даними джерела, ракетний та оборонний потенціал Ірану залишаються непошкодженими, незважаючи на нещодавні атаки.
Іран готується до тривалої війни
За словами джерела, Іран має намір продовжувати військові операції. Основний акцент робиться на тому, що країна не збирається відступати від обраної стратегії.
Іран має намір продовжувати наступальні дії, "доки агресора не буде покарано"... Ракетному та оборонному потенціалу Ірану не було завдано значної шкоди, і Іран підготувався до тривалої війни, — повідомило джерело виданню CNN.
Тегеран стверджує, що нещодавні атаки не підірвали його боєздатність.
