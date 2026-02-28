Іран нахабно оголосив про готовність до тривалої війни
Категорія
Політика
Дата публікації

Іран нахабно оголосив про готовність до тривалої війни

Іран
Джерело:  CNN

Іран заявляє про готовність до тривалої війни та планує продовжувати наступальні дії до "покарання агресора". При цьому ракетний потенціал країни нібито не зазнав суттєвих втрат.

Головні тези:

  • Іран оголосив про готовність до тривалої війни та намір продовжувати наступальні дії для покарання агресора.
  • За даними джерела, ракетний та оборонний потенціал Ірану залишаються непошкодженими, незважаючи на нещодавні атаки.

Іран готується до тривалої війни

За словами джерела, Іран має намір продовжувати військові операції. Основний акцент робиться на тому, що країна не збирається відступати від обраної стратегії.

Іран має намір продовжувати наступальні дії, "доки агресора не буде покарано"... Ракетному та оборонному потенціалу Ірану не було завдано значної шкоди, і Іран підготувався до тривалої війни, — повідомило джерело виданню CNN.

Тегеран стверджує, що нещодавні атаки не підірвали його боєздатність.

Зазначається, що оборонний сектор залишається функціональним, що дозволяє готуватися до довготривалого протистояння.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Ізраїль завдав масштабного удару по стратегічних об'єктах ППО Ірану
Israel Defense Forces
Ізраїль
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Ядерну та балістичну проблему Ірану неможливо "розв'язати ударами" — Макрон
Макрон
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Тіло лідера Ірану Хаменеї знайшли у руїнах його резиденції
Хаменеї

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?