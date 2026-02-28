Ядерну та балістичну проблему Ірану неможливо "розв'язати ударами" — Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Париж не був попереджений і не брав участі в американських та ізраїльських операціях, наголосивши на пріоритетності безпеки французьких громадян і необхідності відновлення дипломатичного процесу щодо Ірану.
Головні тези:
- Макрон підкреслює, що безпека громадян є пріоритетом у вирішенні конфлікту з Іраном.
- Президент Франції вважає, що важливо відновити дипломатичний процес щодо Ірану.
Макрон розкритикував військову операцію США та Ізраїлю проти Ірану
Про це Макрон заявив під час вступного слова на засіданні Ради оборони і національної безпеки, скликаному 28 лютого.
Він додав, що провів контакти з усіма країнами регіону, які постраждали або можуть постраждати від іранської відповіді.
Макрон також зазначив, що іранський народ має право «сам вирішувати свою долю», нагадавши, що пізніше ввечері має розпочатись засідання Ради Безпеки ООН, скликане на прохання Франції.
