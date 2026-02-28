Ядерну та балістичну проблему Ірану неможливо "розв'язати ударами" — Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Париж не був попереджений і не брав участі в американських та ізраїльських операціях, наголосивши на пріоритетності безпеки французьких громадян і необхідності відновлення дипломатичного процесу щодо Ірану.

Макрон розкритикував військову операцію США та Ізраїлю проти Ірану

Про це Макрон заявив під час вступного слова на засіданні Ради оборони і національної безпеки, скликаному 28 лютого.

Франція не була ні попереджена, ні залучена, так само, зрештою, як і всі країни регіону та наші союзники, до американських та ізраїльських операцій. Абсолютним пріоритетом для нас є безпека наших громадян у всіх країнах, які сьогодні зазнають ударів. Далі — безпека наших військових і дипломатичних об’єктів, а також безпека на національній території. Емманюель Макрон Президент Франції

Він додав, що провів контакти з усіма країнами регіону, які постраждали або можуть постраждати від іранської відповіді.

Я хочу, щоб ми могли вжити всіх корисних ініціатив для того, щоб дипломатична робота знову взяла гору. Ніхто не може думати, що питання іранської ядерної програми, балістичної діяльності чи регіональної дестабілізації можуть бути вирішені ударами. Поширити

Макрон також зазначив, що іранський народ має право «сам вирішувати свою долю», нагадавши, що пізніше ввечері має розпочатись засідання Ради Безпеки ООН, скликане на прохання Франції.