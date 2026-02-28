Ядерную и баллистическую проблему Ирана невозможно "решить ударами" — Макрон
Категория
Политика
Дата публикации

Ядерную и баллистическую проблему Ирана невозможно "решить ударами" — Макрон

Макрон
Read in English
Читати українською
Источник:  Укринформ

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж не был предупрежден и не участвовал в американских и израильских операциях, отметив приоритетность безопасности французских граждан и необходимость возобновления дипломатического процесса по Ирану.

Главные тезисы

  • Эмманюэль Макрон подчеркнул, что приоритетом для Франции является безопасность граждан в разрешении конфликта с Ираном.
  • Президент Франции выразил критику в адрес американских и израильских военных операций против Ирана, отметив невозможность решения проблемы ударами.

Макрон раскритиковал военную операцию США и Израиля против Ирана

Об этом Макрон заявил во время вступительного слова на заседании Совета обороны и национальной безопасности, созванном 28 февраля.

Франция не была ни предупреждена, ни привлечена, так же, как и все страны региона и наши союзники, к американским и израильским операциям. Абсолютным приоритетом для нас является безопасность наших граждан во всех странах, которые сегодня терпят удары. Далее — безопасность наших военных и дипломатических объектов, а также безопасность на национальной территории.

Эмманюэль Макрон

Эмманюэль Макрон

Президент Франции

Он добавил, что провел контакты со всеми пострадавшими или могут пострадать от иранского ответа странами региона.

Я хочу, чтобы мы могли принять все полезные инициативы для того, чтобы дипломатическая работа снова возобладала. Никто не может полагать, что вопросы иранской ядерной программы, баллистической деятельности или региональной дестабилизации могут быть решены ударами.

Макрон также отметил, что иранский народ имеет право «сам решать свою судьбу», напомнив, что позже вечером должно начаться заседание Совета Безопасности ООН, созванное по просьбе Франции.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Макрон объявил о сразу трех поражениях Путина
Макрон проанализировал последствия войны для России
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Макрон готовит рекордные поставки бомб AASM Hammer для ВСУ
Минобороны Украины
Макрон
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Макрон инициировал заседание Совбеза ООН на фоне военной операции против Ирана
Emmanuel Macron
Макрон

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?