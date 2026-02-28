Ядерную и баллистическую проблему Ирана невозможно "решить ударами" — Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж не был предупрежден и не участвовал в американских и израильских операциях, отметив приоритетность безопасности французских граждан и необходимость возобновления дипломатического процесса по Ирану.

Макрон раскритиковал военную операцию США и Израиля против Ирана

Об этом Макрон заявил во время вступительного слова на заседании Совета обороны и национальной безопасности, созванном 28 февраля.

Франция не была ни предупреждена, ни привлечена, так же, как и все страны региона и наши союзники, к американским и израильским операциям. Абсолютным приоритетом для нас является безопасность наших граждан во всех странах, которые сегодня терпят удары. Далее — безопасность наших военных и дипломатических объектов, а также безопасность на национальной территории. Эмманюэль Макрон Президент Франции

Он добавил, что провел контакты со всеми пострадавшими или могут пострадать от иранского ответа странами региона.

Я хочу, чтобы мы могли принять все полезные инициативы для того, чтобы дипломатическая работа снова возобладала. Никто не может полагать, что вопросы иранской ядерной программы, баллистической деятельности или региональной дестабилизации могут быть решены ударами. Поделиться

Макрон также отметил, что иранский народ имеет право «сам решать свою судьбу», напомнив, что позже вечером должно начаться заседание Совета Безопасности ООН, созванное по просьбе Франции.