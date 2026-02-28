Ядерную и баллистическую проблему Ирана невозможно "решить ударами" — Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж не был предупрежден и не участвовал в американских и израильских операциях, отметив приоритетность безопасности французских граждан и необходимость возобновления дипломатического процесса по Ирану.
Главные тезисы
- Эмманюэль Макрон подчеркнул, что приоритетом для Франции является безопасность граждан в разрешении конфликта с Ираном.
- Президент Франции выразил критику в адрес американских и израильских военных операций против Ирана, отметив невозможность решения проблемы ударами.
Макрон раскритиковал военную операцию США и Израиля против Ирана
Об этом Макрон заявил во время вступительного слова на заседании Совета обороны и национальной безопасности, созванном 28 февраля.
Он добавил, что провел контакты со всеми пострадавшими или могут пострадать от иранского ответа странами региона.
Макрон также отметил, что иранский народ имеет право «сам решать свою судьбу», напомнив, что позже вечером должно начаться заседание Совета Безопасности ООН, созванное по просьбе Франции.
