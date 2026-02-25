Макрон готовит рекордные поставки бомб AASM Hammer для ВСУ

Французский лидер Эмманюэль Макрон пообещал Силам обороны Украине рекордные поставки управляемых авиационных бомб AASM Hammer. Киев и Париж активно работают над реализацией этого плана.

Украина получит рекордное количество бомб AASM Hammer

Как отмечают в Минобороны Украины, эти французские авиабомбы уже много лет помогают ВСУ успешно уничтожать российские военные объекты.

Их активно используют для пусков с самолетов МиГ-29.

Что также важно понимать, AASM Hammer — комплект дополнительного оборудования, превращающего свободнопадающие авиабомбы в высокоточные, управляемые боеприпасы.

Фото: mod.gov.ua

В первую очередь речь идет о блоке наведения и хвостовом модуле с оперением и ускорителем.

Благодаря блоку наведения с инерциальным, спутниковым, лазерным или инфракрасным типом наведения эти бомбы попадают в цель с отклонением до 10 м. Ускоритель позволяет уничтожать вражеские объекты на расстоянии до 70 км. Поэтому самолеты могут сбрасывать их на безопасном расстоянии от зоны поражения.

В Минобороны Украины обращают внимание, что сейчас самые популярные комплекты AASM Hammer — для 250-килограммовой авиабомбы Mk 82 и 1000-килограммовой Mk 84. Несмотря на это, указано, что существуют комплекты и для других бомб.