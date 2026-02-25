Макрон готовит рекордные поставки бомб AASM Hammer для ВСУ

Французский лидер Эмманюэль Макрон пообещал Силам обороны Украине рекордные поставки управляемых авиационных бомб AASM Hammer. Киев и Париж активно работают над реализацией этого плана.
Главные тезисы
- Украина и Франция активизировали работу над рекордным уровнем поставок управляемых авиационных бомб AASM Hammer для ВСУ.
- Ранее страны уже подписали Письмо о намерениях по совместному производству вооружения.
Украина получит рекордное количество бомб AASM Hammer
Как отмечают в Минобороны Украины, эти французские авиабомбы уже много лет помогают ВСУ успешно уничтожать российские военные объекты.
Их активно используют для пусков с самолетов МиГ-29.
Что также важно понимать, AASM Hammer — комплект дополнительного оборудования, превращающего свободнопадающие авиабомбы в высокоточные, управляемые боеприпасы.
В первую очередь речь идет о блоке наведения и хвостовом модуле с оперением и ускорителем.
В Минобороны Украины обращают внимание, что сейчас самые популярные комплекты AASM Hammer — для 250-килограммовой авиабомбы Mk 82 и 1000-килограммовой Mk 84. Несмотря на это, указано, что существуют комплекты и для других бомб.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-