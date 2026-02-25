Макрон готовит рекордные поставки бомб AASM Hammer для ВСУ
Украина
Макрон готовит рекордные поставки бомб AASM Hammer для ВСУ

Минобороны Украины
Макрон
Французский лидер Эмманюэль Макрон пообещал Силам обороны Украине рекордные поставки управляемых авиационных бомб AASM Hammer. Киев и Париж активно работают над реализацией этого плана.

  • Украина и Франция активизировали работу над рекордным уровнем поставок управляемых авиационных бомб AASM Hammer для ВСУ.
  • Ранее страны уже подписали Письмо о намерениях по совместному производству вооружения.

Украина получит рекордное количество бомб AASM Hammer

Как отмечают в Минобороны Украины, эти французские авиабомбы уже много лет помогают ВСУ успешно уничтожать российские военные объекты.

Их активно используют для пусков с самолетов МиГ-29.

Что также важно понимать, AASM Hammer — комплект дополнительного оборудования, превращающего свободнопадающие авиабомбы в высокоточные, управляемые боеприпасы.

Фото: mod.gov.ua

В первую очередь речь идет о блоке наведения и хвостовом модуле с оперением и ускорителем.

Благодаря блоку наведения с инерциальным, спутниковым, лазерным или инфракрасным типом наведения эти бомбы попадают в цель с отклонением до 10 м. Ускоритель позволяет уничтожать вражеские объекты на расстоянии до 70 км. Поэтому самолеты могут сбрасывать их на безопасном расстоянии от зоны поражения.

В Минобороны Украины обращают внимание, что сейчас самые популярные комплекты AASM Hammer — для 250-килограммовой авиабомбы Mk 82 и 1000-килограммовой Mk 84. Несмотря на это, указано, что существуют комплекты и для других бомб.

