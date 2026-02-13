Отправить войска в Украину сейчас означало бы эскалацию — Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что отправить войска в Украину сейчас означало бы эскалацию и потерю контроля над ситуацией.
Главные тезисы
- Отправка войск в Украину сейчас может привести к эскалации конфликта, предостерегает президент Франции.
- Президент Макрон подчеркнул отсутствие доказательств компромисса со стороны России в мирных переговорах.
Макрон объяснил промедление Франции с отправкой войск в Украину
Об этом он сказал во время Мюнхенской конференции по безопасности.
Макрон подчеркнул, что не видит никаких доказательств и подтверждений того, что россияне стремятся добиться компромисса в рамках мирных переговоров.
Он добавил также, что на сегодняшний день не будет консенсуса относительно отправки войск.
Я думаю, что мы будем ответственны за спровоцирование. Я думаю, что, вероятно, потеря контроля над ситуацией. Для нас важно выполнить пакет, за который мы проголосовали.
Он отметил важность совместного с США восприятия ситуации.
