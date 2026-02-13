Отправить войска в Украину сейчас означало бы эскалацию — Макрон
Категория
Политика
Дата публикации

Отправить войска в Украину сейчас означало бы эскалацию — Макрон

Макрон
Read in English
Читати українською

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что отправить войска в Украину сейчас означало бы эскалацию и потерю контроля над ситуацией.

Главные тезисы

  • Отправка войск в Украину сейчас может привести к эскалации конфликта, предостерегает президент Франции.
  • Президент Макрон подчеркнул отсутствие доказательств компромисса со стороны России в мирных переговорах.

Макрон объяснил промедление Франции с отправкой войск в Украину

Об этом он сказал во время Мюнхенской конференции по безопасности.

Макрон подчеркнул, что не видит никаких доказательств и подтверждений того, что россияне стремятся добиться компромисса в рамках мирных переговоров.

Они все еще бомбят, они бомбят гражданских, они затягивают, и то, что они делают достаточно жестко, это то, что они накапливают все уступки, на которые идут переговорщики. Они просто тянут время. Поэтому мы должны организоваться, чтобы продержаться и сопротивляться.

Эмманюэль Макрон

Эмманюэль Макрон

Президент Франции

Сегодня, если мы вмешаемся, мы возьмем ответственность за эскалацию.

Он добавил также, что на сегодняшний день не будет консенсуса относительно отправки войск.

Я думаю, что мы будем ответственны за спровоцирование. Я думаю, что, вероятно, потеря контроля над ситуацией. Для нас важно выполнить пакет, за который мы проголосовали.

Он отметил важность совместного с США восприятия ситуации.

Поэтому я считаю, что нашим главным приоритетом в ближайшие недели должно быть возобновление сотрудничества с США. Чтобы они вместе с нами оценили тот факт, что больше нет места для краткосрочных переговоров. И ввели дополнительные санкции, дополнительные меры против теневого флота и усилили давление на российскую экономику, чтобы остановить эту войну, но в гораздо лучшей ситуации.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Макрон и Мерц призывают ЕС применить торговую "базуку" против США
Мерц и Макрон
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Макрон объявил о подготовке к разговору с Путиным
Макрон и Путин проведут переговоры тет-а-тет
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
"Неожиданный поворот". Макрон пригласил в свою команду звезду соцсетей
Авантюрная затея французской студентки поразила Макрона

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?