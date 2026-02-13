Отправить войска в Украину сейчас означало бы эскалацию — Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что отправить войска в Украину сейчас означало бы эскалацию и потерю контроля над ситуацией.

Макрон объяснил промедление Франции с отправкой войск в Украину

Об этом он сказал во время Мюнхенской конференции по безопасности.

Макрон подчеркнул, что не видит никаких доказательств и подтверждений того, что россияне стремятся добиться компромисса в рамках мирных переговоров.

Они все еще бомбят, они бомбят гражданских, они затягивают, и то, что они делают достаточно жестко, это то, что они накапливают все уступки, на которые идут переговорщики. Они просто тянут время. Поэтому мы должны организоваться, чтобы продержаться и сопротивляться. Эмманюэль Макрон Президент Франции

Сегодня, если мы вмешаемся, мы возьмем ответственность за эскалацию. Поделиться

Он добавил также, что на сегодняшний день не будет консенсуса относительно отправки войск.

Я думаю, что мы будем ответственны за спровоцирование. Я думаю, что, вероятно, потеря контроля над ситуацией. Для нас важно выполнить пакет, за который мы проголосовали.

Он отметил важность совместного с США восприятия ситуации.