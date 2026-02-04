"Неожиданный поворот". Макрон пригласил в свою команду звезду соцсетей

Французский лидер Эмманюэль Макрон решился пригласить в свою команду молодую студентку, которая благодаря недавнему видео с президентом Франции стала настоящей звездой соцсетей.

Авантюрная затея французской студентки поразила Макрона

Как удалось узнать журналистам, девушка преследовала амбициозную цель — присоединиться к команде президента республики, несмотря на свой молодой возраст и недостаток опыта.

Известно, что она получает образование в престижном заведении Sciences-po, однако не спешит раскрывать свое имя.

Студентка решила пойти ва-банк и "подстерегла" Макрона в коридоре на полях Форума мира в Париже 29 октября.

Она лаконично поведала французскому лидеру о своей мотивации, а также отдала ему свое резюме.

Этот момент успели зафиксировать на видео — ролик молниеносно разлетелся интернетом, а девушка за считанные дни стала настоящей звездной соцсетей.

Впоследствии стало известно, что ее авантюра настолько поразила Макрона, чтобы он позвал ее в свою команду, но пока в формате стажировки.

Журналисты смогли узнать, что Елисейский дворец привлек студентку к работе в экономическом отделе.